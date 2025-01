Colunistas Lançamento antecipado da campanha eleitoral de 2026 prejudica o Rio Grande do Sul?

Por Flavio Pereira | 21 de janeiro de 2025

Lula e Eduardo Leite: adversários em 2026?

O presidente Lula admitiu ontem em Brasília após reunião com seu ministério, que a campanha eleitoral de 2026 está posta, mas atribuiu o fato a movimentos da oposição. Porém, os sinais de que a campanha eleitoral já iniciou para o atual governo federal, foram dados em vários momentos recentes. O mais revelador deles, foi a indicação para a SECOM, do publicitário e marqueteiro de campanhas eleitorais, Sidônio Palmeira.

Lula e Fernando Haddad emitem sinais para 2026

A partir deste novo posicionamento de possíveis candidatos em 2026 como Lula e o ministro da Fazenda Fernando Haddad, já se percebem sinais de dificuldades no encaminhamento de temas de interesse do governo gaúcho junto ao governo federal.

Eduardo Leite adversário de Lula e Haddad?

Essa dificuldade de encaminhamento de questões cruciais para o Rio Grande do Sul, como é o caso da renegociação da dívida om a União tem uma razão: aos olhos de Lula e Fernando Haddad, o atual governador gaúcho, Eduardo Leite, frequentemente especulado como uma alternativa à polarização passa a ser visto como um potencial adversário. Nos últimos dias, as notícias sobre as negociações envolvendo uma possível fusão do PSDB com o MDB ou o PSD colocam o nome de Eduardo Leite como futuro adversário de Lula e da direita em 2026.

Recado claro de Trump: “Há apenas dois gêneros nos EUA: masculino e feminino”

No discurso de posse ontem, dentre outros anúncios fortes, o presidente Donald Trump disse claramente que não reconhecerá mais transgêneros no serviço público e diz que apenas haverá dois gêneros reconhecidos pelo governo americano. Ele também vai readmitir funcionários demitidos por não aceitarem ser vacinados contra a covid-19.

Trump declarou ainda que interromperá os esforços de “engenharia social de raça e gênero em todos os aspectos da vida pública e privada” e que, em vez disso, “forjará uma sociedade que seja daltônica e baseada no mérito”.

Gustavo Victorino vê a França dividida

De Paris, onde comemorou seu aniversário no último sábado (17), o deputado estadual Gustavo Victorino lamenta a crescente descaracterização cultural do país, fruto de um processo de imigração desordenado. Para o deputado, “o impasse social que a França vive, é epidêmico. Se a França mantiver a mesma política, em cinco anos os franceses serão minoria dentro da França”. Victorino identifica cenários bem claros: “O Macron (Emmanuel, presidente da França) perdeu a credibilidade e a direita cresce cada vez mais no apelo popular, A França está dividida”, afirma Victorino.

Rota de Santa Maria recebe críticas pela cobrança de pedágios

A manutenção da ponte metálica instalada pela 3ª. Divisão de Exército sobre o Arroio Grande, na RSC-287, que fica entre a Base Aérea de Santa Maria e o Trevo de Silveira Martins, começa a gerar críticas dos usuários do trecho que integra a concessão da Rota de Santa Maria. A concessionária, que é responsável pela operação, exploração, conservação, manutenção, e melhoramentos da rodovia RSC-287, entre Tabaí e Santa Maria, e administra 204,51 km de extensão, vem sendo criticada por manter o valor do pedágio nas suas cinco praças, mesmo diante da precariedade de trechos, como o quilômetro 226, onde estão instaladas as pontes metálicas do Exército.

TCU prepara relatório sobre aplicação dos recursos destinados ao RS

O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, espera concluir em março, o relatório de fiscalização da aplicação dos recursos destinados às obras e ações de enfrentamento das enchentes no Rio Grande do Sul. No caso dos recursos destinados à capital do estado, o prefeito Sebastião Melo criou um grupo de trabalho coordenado pelo secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, para reunir os dados solicitados pelo TCU.

Cezar Schirmer vai coordenar leque de ações

Sebastião Melo entregou também a Cezar Schirmer a gestão do leque de projetos que já estão garantidos por operações de financiamento de cerca de R$ 4 bilhões, e que transformarão Porto Alegre num formidável canteiro de obras. Só a parte decorrente dos financiamentos internacionais, alcança o valor de R$ 3,5 bilhões destinados a obras de recuperação e reconstrução de Porto Alegre. Os recursos serão aplicados em diferentes projetos de infraestrutura e desenvolvimento social.

