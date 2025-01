Rio Grande do Sul Secretaria do Esporte e Lazer inicia atividades da Operação Verão Total em Torres nesta sexta

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Van itinerante com atividades esportivas e recreação infantil gratuitas irá percorrer ao menos oito praias do Litoral gaúcho. (Foto: Lucas Rizzatti/SEL)

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), começa neste fim de semana a sua programação especial dentro da Operação Verão Total 2024/2025. Com a van do projeto Esporte e Lazer e Movimento, a SEL irá promover ações de atividades esportivas e recreação para a comunidade no Litoral.

O primeiro destino é Torres, com programação desta sexta-feira (3) até domingo (5), na Praça Nossa Senhora dos Navegantes, na beira-mar. A iniciativa, que prevê passar por ao menos oito praias, tem o apoio das prefeituras e a parceria do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região (CREF2-RS).

O objetivo é aumentar a qualidade de vida, prevenindo doenças e promovendo a integração social. As ações contemplam crianças, adolescentes e adultos, sempre de forma gratuita. Para isso, será utilizada a estrutura da van da SEL, do programa Esporte e Lazer em Movimento, que leva entretenimento gratuito com uma série de equipamentos e brinquedos. Em funcionamento desde 2021, o programa já passou por mais de 230 municípios, beneficiando um número superior a 30 mil pessoas.

A estrutura reúne três áreas de lazer:

* Quadra para vôlei, beach tennis, futevôlei e frescobol;

* Espaço para futmesa, tênis de mesa e jogos educativos;

* Oficina de pintura, cama elástica e piscina de bolinhas.

Além da programação da van distribuída nas três zonas de entretenimento, serão oferecidas atividades físicas orientadas para os veranistas de todas as idades. A coordenação dos exercícios será realizada por orientadores qualificados.

Confira os horários de funcionamento das atividades em Torres:

Van do Esporte

* Sexta e sábado, das 14h às 18h, e domingo, das 10h às 16h

* Brinquedos infláveis, cama elástica, piscina de bolinhas, oficinas de pinturas e empréstimo de materiais esportivos

Aulas de Ritmos

* Sexta-feira (3) – 16h30

* Sábado (4) – 10h e 16h30

* Domingo (5) – 10h.

