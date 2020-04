O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, pediu demissão na manhã desta quarta-feira (15). A informação foi divulgada em nota oficial da pasta.

A saída de Wanderson ocorre em meio à pandemia de coronavírus. Ele era uma das autoridades do ministério que mais participavam de entrevistas e ações sobre o enfrentamento ao vírus.

Wanderson, assim como o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é defensor do isolamento social como estratégia de contenção da Covid-19. Na manhã desta quarta, ele enviou uma carta a seus subordinados na qual avisava que a saída de Mandetta estava programada para “as próximas horas ou dias” e era a hora de se preparar para sair junto.

Wanderson estava no cargo pela indicação do ministro. Ele é doutor em epidemiologia pela faculdade de medicina da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).