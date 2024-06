Porto Alegre Segundo piso do Mercado Público será reaberto nesta sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

As lojas com acesso direto para a rua poderão operar entre 8h e 19h, com entrada somente pela avenida Borges de Medeiros Foto: Brayan Martins/Arquivo/PMPA (Foto: Brayan Martins/Arquivo/PMPA) Foto: Brayan Martins/Arquivo/PMPA

A partir das 10h desta sexta-feira (14), os restaurantes do segundo piso do Mercado Público abrirão as portas para atendimento ao público, com horário reduzido, até as 15h, em Porto Alegre. As lojas com acesso direto para a rua poderão operar entre 8h e 19h, com entrada somente pela avenida Borges de Medeiros.

Na terça-feira (18), as demais bancas irão retomar suas operações, mesmo que parte delas ainda permaneça em obras. O Mercado será reaberto após 41 dias fechado desde o início da enchente, em 3 de maio.

“Estamos devolvendo aos frequentadores do Centro o coração da cidade. um centro de compras que gera mais de 1.500 empregos diretos e indiretos”, analisa o secretário de administração e patrimônio André Barbosa.

Vigilância Sanitária

Nesta quinta-feira, 13, as equipes da Vigilância Sanitária vistoriaram as bancas antes da abertura. Nos dois dias anteriores, ocorreu a desinsetização dos espaços comerciais.

Trânsito

A partir desta sexta-feira, não será mais permitida carga e descarga na avenida Borges de Medeiros, no entorno do Mercado Público. Os caminhões que fazem o abastecimento poderão utilizara área destinada para este fim na Júlio de Castilhos, das 6h às 19h.

Na Borges, as vagas passarão a ser de estacionamento rotativo. “A mudança tem como objetivo compatibilizar carga e descarga com a garantia de acesso dos usuários, ampliando as opções de estacionamento para aqueles que frequentam esse espaço tão importante da região central”, comenta o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

