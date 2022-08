Economia Seguro contra inadimplência promete livrar devedores de juros, multas e nome sujo; Entenda como funciona

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2022

Fatores como o aumento das taxas de juros no crédito, o crescimento dos índices de inadimplência e a queda da renda dos brasileiros contribuem para o aumento na procura por seguros contra dívidas. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O aumento das taxas de juros no crédito, o crescimento dos índices de inadimplência e a queda da renda dos brasileiros, além da pandemia, estão entre os fatores que contribuem para o aumento na procura por seguros contra dívidas. Dados mostram que a contratação do Seguro contra Perda de Renda, que assegura o pagamento de indenização em caso de desemprego, avançou 19,8% no acumulado de janeiro a junho de 2022, com R$ 22,8 milhões em prêmios.

Já as indenizações, no mesmo período, cresceram 38% e totalizaram R$ 6,2 milhões de complemento de renda aos segurado. O levantamento é da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). Segundo a entidade, a busca por modalidades de seguros que servem para evitar inadimplência tem registrado crescimento significativo.

Entre os outros modelos em expansão estão os seguros Prestamista, Fiança Locatícia, Instrumento de Garantia e Crédito Interno (veja abaixo os tipos de contratos). No caso do Prestamista, há garantias de pagamento das dívidas em caso de morte ou desemprego.

A diretora executiva da CNseg, Solange Beatriz Mendes, avalia que muitos consumidores pretendem resguardar a família contra eventualidades, além de escapar do pagamento de juros e de ter o nome inserido em listas de restrição ao crédito.

Na corretora de seguros Marsh, as contratações do Seguro Prestamista cresceram cerca de 12%, no primeiro semestre de 2022, em relação ao ano passado.

Endividamento

O endividamento atinge 78% das famílias, afirma a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). De acordo com a pesquisa, o percentual de comprometimento da renda com dívidas está em 30,4%.

Mais de 63 milhões de brasileiros estão com dificuldade de pagar as dívidas. Este é o maior número em oito anos, segundo dados de um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes, Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).

Os custos dos seguros contra inadimplência variam bastante, não somente entre as seguradoras, mas também dependendo dos perfis dos segurados. No caso do Prestamista, por exemplo, o que a pessoa paga corresponde a 10% do valor da dívida para ter assegurada a quitação do compromisso financeiro, em caso de uma eventualidade. Mesmo assim, além do total da dívida, outros fatores entram no cálculo, como número de prestações acordadas, idade do contratante e histórico de saúde.

Para o pró-reitor de pós-graduação do Ibmec, Samuel Barros, alguns modelos de seguro, mesmo contra a inadimplência, não foram desenhados para segmentos de classes mais baixas. Segundo ele, se a popularização desses produtos ajudasse a baratear o crédito na praça, pela redução do risco de inadimplência, os custos atrairiam mais a população de baixa renda:

Tipos

Seguro Prestamista: cobertura para cobrir compromissos financeiros, após uma eventualidade como morte, invalidez, desemprego, perda de renda, doenças graves ou incapacidade temporária. Em algumas seguradoras, a concessão desta cobertura está condicionada à comprovação de vínculo empregatício ininterrupto de 12 meses, com o mesmo empregador. A carência em geral é de 90 dias.

Seguro contra Perda de Renda: assegura o pagamento de indenização, geralmente em forma de renda mensal temporária ao segurado que, em decorrência de evento involuntário, perdeu o emprego e, consequentemente, sua capacidade temporária de gerar renda.

Fiança Locatícia: garante o pagamento de indenização ao segurado quando este sofrer prejuízos decorrentes de situação de inadimplência do locatário do imóvel alugado também teve alta. Até junho de 2022, houve aumento de 29,2% na demanda pelo produto. Nesses seis meses, foram pagos R$ 223,6 milhões em indenizações, um avanço de 149% em relação a 2021.

Instrumento de Garantia: alternativa ao tradicional fiador na garantia de contrato de aluguel residencial ou comercial. O valor do título, definido entre as partes e pago em uma única parcela pelo inquilino, oferecerá o direito ao resgate do valor total ao fim da vigência.

Seguro de Crédito Interno: oferece cobertura contra o risco de inadimplência ou prejuízos financeiros em operações de crédito realizadas em todo o território nacional. Neste caso, o segurado é o credor da operação, e o devedor poderá ser pessoa física ou jurídica devidamente constituída. A demanda cresceu 17%, até junho de 2022.

