Por Redação O Sul | 9 de abril de 2020

As Agências FGTAS/Sine estão fechadas devido aos decretos que o governo do Estado publicou em razão do enfrentamento ao coronavírus. Para encaminhar o benefício do seguro-desemprego, cadastrar recurso e acompanhar o requerimento desde a habilitação até o pagamento das parcelas, o trabalhador pode usar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital no celular (aba benefícios) ou o site www.gov.br. Em caso de dúvida, é possível buscar orientação por telefone nas Agências FGTAS/Sine.

O trabalhador pode realizar o encaminhamento do benefício seguro-desemprego pela internet após sete dias da dispensa, por meio do Aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Tendo acesso à conta, é preciso clicar em “Solicitar Seguro-Desemprego” e informar o número do requerimento que está no comunicado de dispensa. Em seguida, confirmar a solicitação e obter um comprovante ao final do processo.

Se a solicitação on-line for concedida automaticamente, receberá a informação de que a emissão das parcelas acontecerá em 30 dias contados a partir da data de liberação pelo sistema. Caso ocorram problemas no encaminhamento do seguro-desemprego on-line, é preciso entrar em contato por meio do telefone 158. Se o sistema acusar alguma necessidade de validar a documentação ou erro, o cidadão deve enviar e-mail para fgtas@fgtas.rs.gov.br.

Acesse aqui o documento Guia para requerer o seguro-desemprego pela internet e aplicativo celular – Perguntas e respostas frequentes.

Telefones das Agências FGTAS/Sine

• Alegrete – (55) 98423-1253

• Alvorada – (51) 99362-5312

• Bagé – (53) 99999-0819

• Bento Gonçalves – (54) 98432-6547

• Bom Jesus – (54) 98155-0651

• Caçapava do Sul – (55) 99669-9075

• Cachoeirinha – (51) 98599-8267

• Camaquã – (51) 99806-7609

• Canela – (54) 99957-0890

• Canoas – (51) 8561-2680

• Capão da Canoa – (51) 98498-3505

• Carazinho – (54) 99618-7707

• Carlos Barbosa – (54) 99957-0890

• Caxias do Sul – (54) 98432-6548

• Cruz Alta – (55) 98423-1002

• Dom Pedrito – (53) 99998-0864

• Encruzilhada do Sul – (51) 99715-8750

• Erechim – (54) 98402-9529 e 99982-5050

• Esteio – (51) 98495-3539

• Farroupilha – (54) 99957-0890

• Frederico Westphalen – (55) 98423-1021

• Garibaldi – (54) 99990-0844 e 98105-0205

• Gramado – (54) 99957-0890

• Gravataí – (51) 99147-3003

• Guaíba – (51) 9510-0632

• Guaporé – (54) 99957-0890

• Horizontina – (55) 3537-7541

• Ibirubá – (54) 99102-4608

• Imbé – (51) 99754-4687

• Itaqui – (55) 99146-9688

• Lagoa Vermelha – (54) 99676-0354

• Lajeado – (51) 98443-3197

• Montenegro – (51) 99720-5351

• Nova Hartz – (51) 99570-9730

• Nova Petrópolis – (54) 99957-0890

• Novo Hamburgo – (51) 98462-1017

• Osório – (51) 98443-4213

• Pelotas – (53) 98415-1119

• Piratini – (53) 99945-9083

• Porto Alegre – Azenha – (51) 99711-5444

• Porto Alegre – Centro – (51) 98443-3338

• Porto Alegre – TudoFácil Zona Sul – (51) 98608-4560

• Quaraí – (55) 99101-9588

• Rio Grande – (53) 98437-6145

• Rolante – (51) 99405-5872

• Santa Cruz do Sul – (51) 98445-6330

• Santa Maria – (55) 98423-6129

• Santa Vitória do Palmar – (53) 3263-3134

• Santana do Livramento – (55) 98442-8551

• Santiago – (55) 98423-1080

• Santo Antônio da Patrulha – (51) 3662-1529

• São Borja – (55) 99906-0780

• São Francisco de Paula – (51) 99993-1975

• São Gabriel – (55) 98423-2109 e 99900-9993

• São Jerônimo – (51) 98666-6669

• São Leopoldo – (53) 99100-0582

• São Lourenço do Sul – (53) 99100-0582

• Serafina Correa – (54) 99957-0890

• Sobradinho – (54) 99981-9810

• Soledade – (54) 99112-3775

• Taquara – (51) 99634-0545

• Torres – (51) 99872-4885

• Tramandaí – (51) 98493-1029

• Três Coroas – (51) 99874-3646 e 98139-0757

• Três de Maio – (55) 98476-3651

• Uruguaiana – (55) 98439-5990

• Vacaria – (54) 99957-0890

• Veranópolis – (54) 99957-0890

• Viamão – (51) 9990-45645.

