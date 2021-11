Seleção Seleção Brasileira pode ter até quatro mudanças na escalação para enfrentar a Argentina nesta terça

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A Seleção Brasileira encerrou na manhã desta segunda-feira (15) a preparação para enfrentar a Argentina. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira encerrou na manhã desta segunda-feira (15) a preparação para enfrentar a Argentina e pode ter até quatro novidades na escalação para o clássico. Válida pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, a partida acontece nesta terça-feira, às 20h30min (horário de Brasília), na cidade de San Juan, no interior do país vizinho.

O último treino antes do jogo aconteceu no CT do Palmeiras, em São Paulo, e foi fechado para os jornalistas. A CBF TV transmitiu apenas o aquecimento dos atletas, de modo que não foi possível identificar um time titular.

Na véspera, o técnico Tite ensaiou três mudanças. Ele sacou Gabriel Jesus do ataque titular e optou pela entrada de Matheus Cunha, trocou Thiago Silva por Éder Militão e confirmou Fabinho no lugar de Casemiro, que está suspenso.

Além disso, o técnico passou a ter um desfalque de última hora. Neymar sentiu um desconforto muscular na coxa e nem sequer viajou para a Argentina.

Vini Júnior e Philippe Coutinho são os dois principais candidatos para ficar com a vaga.

Uma provável escalação para o clássico contra a Argentina é: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Júnior (Coutinho).

Em entrevista coletiva, Tite não quis confirmar a escalação. Porém, é raro o treinador utilizar escalação diferente da ensaiada na antevéspera.

A atividade desta segunda foi acompanhada de perto pelo ex-goleiro Marcos, pentacampeão mundial com a Seleção e ídolo do Palmeiras. O atual técnico do Verdão, Abel Ferreira, e os goleiros Weverton e Jaílson também foram cumprimentar os jogadores.

Já classificado para a Copa do Mundo do Catar, o Brasil está invicto após 13 jogos nas Eliminatórias e lidera a competição com 34 pontos. A Argentina ocupa o segundo lugar, com 28.

Neymar

O atacante Neymar desfalca o Brasil no clássico desta terça-feira. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o camisa 10 reclamou de dores no adutor da coxa esquerda durante o treino desta segunda-feira, em São Paulo.

“Após o treino realizado na Academia de Futebol do Palmeiras na manhã desta segunda-feira (15), o atleta Neymar Jr. queixou-se de dores na região do adutor da coxa esquerda. Neymar Jr. relatou insegurança com a situação e por não haver tempo hábil para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador, que não viajará com a delegação da Seleção Brasileira para San Juan, local do jogo desta terça-feira (16) contra a Argentina”, informou a CBF. As informações são do site GE e da CBF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção