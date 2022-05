Seleção Seleção Brasileira treina com Fred, Bruno Guimarães e Raphinha entre os titulares

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Tite comandou treino tático em que formou o meio-campo. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Em treino tático nesta segunda-feira (30), o técnico Tite definiu a escalação da seleção brasileira para enfrentar a Coreia do Sul, nesta quinta-feira (2), às 8h (de Brasília-DF), no Estádio da Copa do Mundo, em Seul.

Ainda sem contar com os seis convocados que disputaram a final da Liga dos Campeões, Tite utilizou Fred e Bruno Guimarães no meio de campo. Desgastados após a decisão de sábado e pela viagem da Europa até a Ásia, Casemiro e Fabinho devem começar no banco de reservas, assim como o novato Danilo, do Palmeiras.

No ataque, Raphinha ganhou a disputa com Gabriel Jesus. Ele terá a companhia de Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá. No último sábado, o jogador do Manchester City tinha integrado o quarteto, no lugar do atleta do Leeds.

Paquetá iniciou o treino aberto pelo lado esquerdo do ataque, mas depois se deslocou para o meio, trocando de posição com Richarlison e Neymar – o camisa 10 atuou um pouco mais recuado, pelo centro.

Assim, se nenhuma surpresa acontecer, a Seleção deve ir a campo contra a Coreia com: Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Fred e Bruno Guimarães; Neymar, Raphinha, Richarlison e Lucas Paquetá.

O time reserva no treino teve: Weverton, Guilherme Arana, Léo Ortiz, Gabriel Magalhães e Alex Telles; Danilo, Bruno Guimarães e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli.

Primeiro, Tite trabalhou separadamente com as equipes – por isso Bruno Guimarães jogou em ambas. Depois, elas se enfrentaram, e o analista Thomaz Araújo ajudou a completar a atividade.

Vale lembrar que o lateral-direito Danilo foi cortado por uma lesão no pé, e Tite optou por não convocar ninguém para o lugar dele.

Alisson e Fabinho, vices da Liga dos Campeões pelo Liverpool, além dos campeões Éder Militão, Casemiro, Rodrygo e Vini Júnior, do Real Madrid, são esperados na concentração canarinho nesta terça-feira (31).

Depois de encarar a Coreia do Sul, a Seleção fará amistoso contra o Japão, na próxima segunda (6), às 7h20 (de Brasília), em Tóquio.

Imbróglio

Aguardada por muito tempo por Tite e comissão técnica, a data Fifa de junho já causa frustração na CBF antes mesmo de a bola rolar para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.

Mesmo tendo permissão para ficar com os jogadores reunidos por pelo menos 16 dias (até 14 de junho), o Brasil fará apenas dois jogos, bem menos do que as outras principais seleções do mundo.

Das 20 primeiras colocadas do ranking de seleções da Fifa, apenas a Colômbia – fora da Copa e ainda sem novo treinador desde a demissão de Reinaldo Rueda – disputará menos partidas do que o Brasil. Os europeus disputarão, em sua maioria, quatro duelos, válidos pela Liga das Nações. Porém, equipes de outros continentes, como México (5) e Uruguai (3), também conseguiram mais jogos.

Inicialmente, o Brasil tinha três compromissos agendados para essa data Fifa. Porém, em cima da hora, a Argentina desistiu de disputar amistoso que estava previsto para o dia 11, na Austrália. Ingressos para a partida já estavam sendo vendidos, e a CBF tinha a logística para a viagem montada.

A postura dos argentinos deixou Tite e seus auxiliares irados. Pior do que não poder realizar o clássico foi ser avisada do cancelamento do jogo sem tempo hábil para encontrar um novo adversário. A CBF chegou a sondar algumas outras seleções – tendo Senegal como predileta – mas entendeu que o prazo para acertar todas as questões burocráticas para a realização do amistoso era apertado demais.

“O jogo já estava anunciado pelo governo de Melbourne. Recebíamos informações de que eles não iriam. Eu não sei porque não quiseram ir, era uma programação deles, queriam liberar os atletas antes. Mas tem contrato e agora vai dar uma briga jurídica lá entre as empresas e a AFA. Já tinham mais de 50 mil ingressos vendidos. Deu até gastrite (lidar com a AFA)”, disse, em tom descontraído, Juninho Paulista, coordenador da Seleção em entrevista ao “Flow Podcast”.

