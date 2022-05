Seleção Neymar e outros atletas da Seleção curtiram o domingo em um parque de diversões

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os atletas foram ao "Everland", na Coreia do Sul. (Foto: Reprodução)

Neymar, Lucas Paquetá, Richarlison e outros craques da Seleção Brasileira aproveitaram dia de folga para curtir parque de diversões. Os atletas foram ao ‘Everland’, na Coreia do Sul, onde o elenco se prepara para amistoso contra o país asiático nesta quinta-feira (2).

Além do trio, outros jogadores da Seleção Brasileira também apareceram em fotos no parque, como Alex Telles, Alex Sandro, Ederson, Raphinha e Fred. O grupo brincou em uma montanha-russa e Neymar publicou algumas imagens do passeio nas redes sociais.

o zagueiro Gabriel Magalhães falou sobre o passeio em entrevista coletiva:

“Fui pela primeira e última vez. O Neymar falou ‘vai todo mundo’, não teve jeito. Minha reação foi só fechar o olho e gritar, se não gritar é pior”, disse o zagueiro, que tem 1,90m de altura, mas nem por isso deixou de ter medo dos brinquedos:

“Quem voa é pássaro!”, declarou Magalhães, sorridente.

Em preparação para a Copa do Mundo do Catar, a Seleção Brasileira faz amistoso contra a Coreia do Sul nesta quinta-feira, às 8h (de Brasília). Depois, no dia 6, encara o Japão, em Tóquio.

Jogadores que atuaram na final da Champions, como Vinicius Junior, Éder Militão, Casemiro, Rodrygo, Alisson e Fabinho, ainda vão se juntar ao grupo.

Vini Jr.

Nem Benzema, nem Salah, muito menos Mbappé. Ou Lewandowski. Para Neymar, o melhor jogador do mundo na temporada 2021/22 deveria ser Vini Jr. Em entrevista ao canal TNT Sports, o atacante do PSG elogiou o companheiro de Seleção, embora tenha admitiu que não acompanhou tanto os jogos ao longo do ano.

“Vinicius Junior. Fez uma grande temporada. O Benzema também. Pelo que eu vi… mas eu assisti muito pouco futebol, para ser sincero. (É o Vini) Pelo que vi dos jogos”, declarou.

Vini Jr. tem sua melhor temporada da carreira. Ele marcou 22 gols e anotou 16 assistências em 52 pelo Real Madrid. É o vice-artilheiro da equipe e o maior garçom do clube em 2021/22. Ele, no entanto, não está entre os favoritos aos prêmios de melhor do mundo.

O principal candidato a levar as premiações é o companheiro do jovem ex-Flamengo, Benzema. Para o francês, Vini Jr. está entre os cinco melhores do mundo na atualidade.

Neymar, por sua vez, teve a sua temporada com menos gols desde que chegou à Europa. Foram 13 gols e oito assistências em 28 jogos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção