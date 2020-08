"Estamos trabalhando para mostrar que, com as medidas necessárias, a aviação, no universo pós-Covid-19 será o meio de transporte mais seguro", diz Arturo Barreira. (Foto: Divulgação/Airbus)

Como todos no setor aéreo, o presidente da Airbus para América Latina e Caribe, Arturo Barreira, tem vivido sob uma turbulência constante desde que a pandemia do novo coronavírus suspendeu os primeiros voos na China, ainda em janeiro. Na sua avaliação, esta crise será profunda, ampla e prolongada, e o setor aéreo só conseguirá se recuperar se reconquistar a confiança dos passageiros.

Em entrevista para o jornal O Globo, Barreira, que é espanhol e está no cargo desde 2018, fala ainda sobre as ações que a fabricante europeia tem tomado para deixar seus aviões menos suscetíveis à contaminação pelo por vírus e bactérias, e do papel central que a segurança sanitária tem hoje para a indústria.

1) Qual é a importância da segurança sanitária hoje em dia para a indústria da aviação?

É uma questão fundamental. O ar limpo dentro da cabine de um avião é importante para nós há muito tempo. Desde 1994, todos os aviões fabricados pela Airbus já contam com os filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air), que são do mesmo tipos de filtros que se usam em salas cirúrgicas, que conseguem filtrar 99,9% de micróbios como vírus, bactérias, germes.

A segurança não se conta apenas no tempo em que se está voando, mas em todo o processo, desde o momento em que o passageiro entra no aeroporto de saída, até que pegue suas malas e deixe o aeroporto de chegada. É todo um processo em que cooperamos tanto com a Icao (Organização Internacional da Aviação Civil, que reúne órgãos estatais de controle, como a Anac) quanto com a Iata (Associação Internacional de Transporte Aéreo, reunindo empresas) .

2) Como garantir aos passageiros que é seguro voar em plena pandemia?

Sem a confiança dos passageiros, não haverá recuperação do setor aéreo. Por isso estamos trabalhando para mostrar que, com as medidas necessárias, a aviação, no universo pós-Covid-19 será o meio de transporte mais seguro, por toda a tecnologia e sistemas que são empregados. Essa é a intenção da campanha “Keep Trust in Air Travel”, para que nós, como fabricantes, mostremos ao público o que acontece dentro de uma cabina para ter o ar puro.

Acreditamos que em todo esse processo tem que haver um acúmulo de medidas de proteção. Tudo bem que o ar seja puro, as companhias aéreas estão obviamente nos seus procedimentos e protocolos, como obrigando a usar máscaras a todos os passageiros, incluindo a tripulação. Obrigando também a fazer o embarque e o desembarque do avião, guardando distâncias para outros passageiros. E fazendo a limpeza dos aviões, com muito mais detalhamento e frequência do que havia antes da crise. É uma série de medidas que vai nos proteger.

3) As próximas gerações de aviões já podem nascer mais focadas em segurança sanitária?

De fato, há muitos avanços nos aviões hoje em dia que podem ser considerados mais importantes. Há pouco mais de seis meses, ou um ano, o marketing que faziam as companhias aéreas era muito diferente do marketing que estão fazendo hoje, voltado para a limpeza. Não só as companhias aéreas, mas também hotéis e outros serviços estão dando uma importância muito grande ao tema da limpeza, da sanitização.

Em alguns aviões nossos há opções de torneiras sem contato (acionadas por sensor de movimento), já há um ano ou dois. São opções que, quando oferecíamos aos clientes, muitos deles elogiavam, mas não consideravam uma necessidade real dos passageiros. Hoje em dia o mundo mudou e, com certeza, no futuro, esse tipo de detalhe vai ser muito mais importante na hora de configurar um avião do que antes.

Estamos desenvolvendo também superfícies com revestimentos que tanto facilitem sua limpeza como a eliminação de vírus e bactérias assim que tocarem nesse tecido. Esse tipo de coisas, creio que veremos muito mais na aviação nos anos que virão.