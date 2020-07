De acordo com o IBGE, “tem sido um desafio” realizar a pesquisa seguindo o cronograma original previsto. Isso porque, em função da pandemia da Covid-19, o levantamento, que antes era feito a partir de visitas domiciliares, passou a se feito pelo telefone desde 17 de março.

“O desenho da amostra da pesquisa introduz a cada mês um número de domicílios que nunca foram visitados anteriormente, portanto, os números de telefones destes domicílios não foram levantados pelo IBGE. Como as visitas domiciliares foram suspensas desde março, tem sido um desafio realizar a coleta por telefone em todos os domicílios seguindo o cronograma original”.

O instituto afirma que segue estudando alternativas para a manutenção do cronograma de divulgação da PNAD Contínua. “Em caso de ajustes, será divulgado novo cronograma com datas definidas até o final do ano”, diz o IBGE em nota.

A última pesquisa divulgada apontou um desemprego de 12,9% no trimestre encerrado em maio, atingindo 12,7 milhões de pessoas, com um fechamento de 7,8 milhões de postos de trabalho em relação ao trimestre anterior.