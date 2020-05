Celebridades Sem make, Iza posa decotada e marido elogia: “Trancado com essa gata não é quarentena, é paraíso”

Por Redação O Sul | 24 de Maio de 2020

Marido roubou a cena em postagem de Iza. Foto: Reprodução/Instagram Marido roubou a cena em postagem de Iza. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Iza usou o seu perfil no Instagram no último sábado (23) para compartilhar com seus seguidores uma foto sem maquiagem. Com uma blusa decotada, a cantora apostou no carão ao posar com o sol no fundo da imagem e conquistou diversos elogios das celebridades, mas foi o maridão, o produtor Sérgio Santos, que roubou a cena.

“2 meses trancado em casa com essa gata não é quarentena não, é paraíso!”, disparou Sérgio. Em seguida, a cantora usou emojis de risada e se declarou: “Te amo, marido”.

O comentário gerou uma série de reações. “Vocês são meu casal favorito. Seus lindos”, disse um internauta. “Homem mais sortudo do mundo que fala, né?”, escreveu outro.

Iza e o produtor musical Sérgio Santos estão casados desde 16 de dezembro de 2018. Eles celebraram a união na igreja da Glória, na zona sul do Rio de Janeiro.

