Mundo Sem o presidente dos Estados Unidos, líderes mundiais posam para foto oficial no G20

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Pão de Açúcar estava o fundo da imagem; Lula chegou caminhando o lado de Emmanuel Macron Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio de Janeiro retomou uma tradição do G20 que tinha sido quebrada nas duas últimas edições: a “foto de família”. Por volta das 15h40min desta, os 40 líderes convidados para a cúpula foram até os jardins do MAM (Museu de Arte Contemporânea) e, com o Pão de Açúcar ao fundo, posaram para o registro oficial.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ficou de fora da imagem. Sob o palanque duplo, um painel dizia: Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa do governo brasileiro referendada por todo o G20 — incluindo a Argentina, que aderiu de última hora.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao local da foto caminhando ao lado de Emmanuel Macron, presidente da França. Na hora da foto, o chefe de Estado brasileiro ficou ao lado do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. O Brasil está na Presidência do G20, enquanto a Índia presidiu o grupo em 2023, e a Índia assumirá o comando em 2025.

Também estavam próximos a Lula o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, e Xi Jinping, presidente da China. Foi possível ver Macron e Javier Milei, presidente da Argentina, conversando e dando risada na fileira atrás de Lula.

A última foto havia sido tirada em 2021, em Roma, na Itália. Em Bali, em 2022, e em Nova Déli, ano passado, as autoridades julgaram que posar com a Rússia “queimaria o filme” — como se estivessem endossando a invasão à Ucrânia.

A guerra caminha para o 3º ano e sem sinais de trégua — ao contrário: no domingo (17), a Rússia lançou 120 mísseis e 90 drones contra infraestruturas de energia da Ucrânia; e, segundo o New York Times, o presidente Joe Biden autorizou Kiev a usar mísseis americanos de longo alcance contra o invasor.

Mesmo assim, os chefes de Estado se perfilaram, sorriram e acenaram, incluindo Sergey Lavrov, ministro das Relações Exteriores. Desde 2022, aliás, o chanceler representa Vladimir Putin.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/sem-o-presidente-dos-estados-unidos-lideres-mundiais-posam-para-foto-oficial-no-g20/

Sem o presidente dos Estados Unidos, líderes mundiais posam para foto oficial no G20

2024-11-18