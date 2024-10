Esporte Semifinais da Copa do Brasil: confira os resultados

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

Times se preparam para a partida de volta e decisiva da Copa do Brasil Foto: Lucas Figueiredo/CBF Times se preparam para partida de volta e decisiva da Copa do Brasil. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Na noite de quarta-feira (02) tiveram as partidas de ida das semifinais da Copa do Brasil. Os confrontos foram Flamengo x Corinthians e Atlético-MG x Vasco.

Atlético-MG x Vasco

A partida terminou em 2 a 1 para o Galo, que virou o jogo e garantiu vantagem em casa e vai mais tranquilo para o jogo de volta no Rio de Janeiro. Philippe Coutinho, do Vasco, abriu o placar com gol aos 14 minutos. Aos 38 minutos, Arana empatou e a virada veio ao 44 minutos com gol de Paulinho. O confronto foi realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Flamengo x Corinthians

Com apenas um gol na partida, o Flamengo venceu por 1 a 0 com gol de Alex Sandro. O primeiro jogo ocorreu no Maracanã, no Rio de Janeiro e o clube carioca vai para São Paulo enfrentar o Corinthians com vantagem no placar total.

Partidas de volta

O Vasco vai receber o Atlético-MG no São Januário, no dia 19 de outubro (sábado), às 18:3o. Já o Corinthians enfrenta o Flamengo na Neo Química Arena, no dia 20 de outubro (domingo), às 16h.

