Morre Saturnino Braga, ex-prefeito do Rio de Janeiro, aos 93 anos

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

Saturnino foi o primeiro prefeito eleito do Rio após a redemocratização e chefiou a capital fluminense entre 1986 e 1988 Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Roberto Saturnino Braga morreu nesta quinta-feira (03), aos 93 anos. Ele estava em cuidados paliativos no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio, internado com doença pulmonar obstrutiva crônica, segundo informou a família ao jornal O Globo.

Saturnino foi o primeiro prefeito eleito do Rio após a redemocratização. Administrou a capital fluminense entre 1986 e 1988. Durante a ditadura militar, foi deputado federal e senador. Mais de dez anos depois de seu mandato na prefeitura, voltou ao Senado, entre 1999 e 2007.

“Saturnino Braga foi um dos mais dedicados e corretos homens públicos que a cidade do Rio já conheceu”, publicou na manhã desta quinta o prefeito Eduardo Paes (PSD), que concorre à reeleição. “Sua história em defesa da democracia, das liberdades e do povo mais pobre será sempre lembrada”.

Braga também foi Secretário de Desenvolvimento Econômico de Niterói entre 1996 e 1998, na gestão de Jorge Roberto Silveira.

