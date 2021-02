Colunistas Senado recebe pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF

Por Flavio Pereira | 4 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Pedido do PTB pede abertura de processo para afastar ministro. (Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

O primeiro pedido de impeachment do ano contra o STF foi protocolado no Senado Federal, na terça-feira. O pedido, de autoria do Partido Trabalhista Brasileiro, pede que o Senado abra processo de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes. O documento sustenta, com base em diversos anexos, que o ministro Alexandre de Moraes tem exercido, como magistrado, atividade político-partidária. O pedido enuncia “postura incompatível de Moraes com a honra, dignidade e decoro de suas funções” e será examinado pelo novo presidente do senado, Rodrigo Pacheco (DEM/MG).

O ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre, antes de entregar o cargo a Pacheco, arquivou 17 pedidos de impeachment contra ministros do STF protocolados na casa.

Jornalista preso pelo STF, tem quadro de paraplegia

Um laudo emitido pelo Hospital de Base de Brasília indica que o jornalista Oswaldo Eustáquio, preso em 18 de dezembro de 2020 por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no folclórico Inquérito das Fake News (INQ 4781), instaurado com base em artigo do regimento interno do STF, está com quadro de paraplegia e não tem previsão para ser liberado do tratamento, segundo o hospital.

O caso do jornalista é inédito: preso sem condenação, mantido incomunicável por ordem do ministro Alexandre de Moraes, acabou sofrendo um estranho acidente na prisão, que lhe causou severas lesões. Há poucos dias, foi posto em liberdade por ordem do ministro Alexandre de Moraes, mas com a determinação de não se comunicar ou se manifestar publicamente por qualquer meio.

A Polícia Federal já concluiu as investigações e informou ao STF que não encontrou provas suficientes para indiciar pessoas no caso.

A cada 12 dias, um suicídio na BM

O presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, a PM do Rio Grande do Sul, coronel Marcos Paulo Beck, alertou que em 60 dias, cinco policiais militares estaduais tiraram a própria vida. Este índice aumentou desde 2018, que de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública era de seis policiais militares, contra um da Polícia Civil. Em 2019, o índice de suicídio, no Estado gaúcho, baixou para 4. Entre os policiais civis, o número permaneceu o mesmo. Mas, desde o ano passado, o índice vem subindo.

A Associação vem desenvolvendo ações objetivas com trabalhos preventivos para quem está enfrentando as doenças mentais como depressão, ansiedade e sobre como evitar o suicídio.

Sparta preocupado com vinda de pacientes com novas cepas

A chegada ao Rio Grande do Sul de pacientes transferidos de outros Estados e infectados pela nova cepa do coronavírus, é motivo de preocupação do secretário da Saúde de Porto Alegre, o médico Mauro Sparta.

Ele disse ontem, durante encontro remoto com os vereadores da capital gaúcha, que considera equivocada a decisão do governo federal de levar para outros Estados pacientes das regiões mais afetadas. No seu entendimento, uma ação conjunta das unidades da federação deveriam congregar esforços para dotar essas regiões da infraestrutura necessária, sendo mais fácil o controle biológico dessas cepas com maior nível de transmissibilidade do vírus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas