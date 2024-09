Economia Serasa já derrubou mais de 18 mil páginas de anúncios falsos nas redes sociais em 2024

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

Promessas enganosas para elevar a pontuação de Score ou ofertas milagrosas para limpar o nome são as preferidas dos golpistas de internet. (Foto: Serasa/Divulgação)

Para proteger os consumidores e a empresa contra fraudes, a Serasa desenvolveu um canal especial para receber denúncias e uma ferramenta para derrubar páginas falsas. Com o apoio dessas queixas, 18.500 páginas fakes já foram retiradas do ar de janeiro a agosto deste ano.

Promessas enganosas para elevar a pontuação de Score ou ofertas milagrosas para limpar o nome são as preferidas dos golpistas de internet, sempre com imagens apelativas, mensagens chamativas e senso fake de urgência, gerando ansiedade no público. “Os criminosos mentem que são representantes da Serasa ou garantem ter um ‘contato quente’ dentro da empresa”, avisa Patrícia Camillo, Gerente de Prevenção a Fraudes da Serasa.

Crime com IA

Em 2024, a sofisticação dos criminosos aumentou, pois houve um aumento no volume de vídeos manipulados com inteligência artificial (IA) que forjam imagem e voz de celebridades, políticos conhecidos ou jornalistas renomados. Neste tipo de golpe, os fraudadores oferecem acordos fictícios e descontos agressivos para atrair usuários mais vulneráveis, justamente os que estão em busca de reorganizar suas finanças. Para enfrentar esses ataques, a Serasa conta com suporte jurídico e apoio das próprias plataformas de redes sociais.

WhatssApp

Para ajudar a inibir os golpes, a Serasa reforça o Canal de Denúncias disponível no site e no aplicativo para celulares com sistemas Android e iOS. Além disso, a empresa também oferece um canal direto para denúncias de fraudes no webchat da Central de Ajuda e em seu WhatsApp oficial (11) 9 9575-2096.

Caso o consumidor tenha sido alvo de fraude ou tentativa de golpe, pode acessar o site ou o aplicativo da Serasa para solicitar a retirada da página ou do perfil supostamente falsos, que serão analisados por especialistas da empresa.

Desde o início do ano, a plataforma já contabilizou mais de 6 mil links suspeitos enviados, que passam pela segunda etapa de análise para derrubada. “Ao denunciar, o consumidor evita que outros brasileiros sofram os mesmos constrangimentos ou prejuízos”, diz Pedro Santos, especialista em segurança da informação da empresa.

