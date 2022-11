Política Sérgio Moro se sentiu “pouco aproveitado” na campanha de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em reuniões, Moro e seus conselheiros chegaram a se questionar por que o convite para o debate da TV Globo não vinha Foto: Marcos Corrêa/PR Em reuniões, Moro e seus conselheiros chegaram a se questionar por que o convite para o debate da TV Globo não vinha. (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aliados de Sergio Moro relataram que o ex-juiz se sentiu ‘pouco aproveitado’ pela campanha de Bolsonaro. O senador eleito manifestou apoio ao presidente no segundo turno e mostrou disponibilidade para ajudar no que “fosse preciso”, segundo membros do QG bolsonarista.

A ideia inicial era escalar Moro para agendas públicas com Bolsonaro em estados como São Paulo, onde ele tem grande apoio popular, e Paraná, que o elegeu. Mas a campanha optou por focar as viagens do presidente em Minas Gerais, onde tentou reverter a liderança de Lula, sem sucesso.

A participação do ex-juiz no debate da TV Globo também foi organizada de última hora. Moro só foi convidado para acompanhar Bolsonaro ao programa na noite anterior, depois de surgir uma vaga com a desistência de um integrante da equipe. Até então, a ida do senador eleito não estava nos planos.

Convite da Globo

Em reuniões, Moro e seus conselheiros chegaram a se questionar por que o convite para o debate da TV Globo não vinha, já que sua aparição com Bolsonaro no debate da Band havia sido considerada “bem sucedida” pelo QG da campanha. Nessas conversas, também ficou claro que, apesar de ter se mostrado aberto a ir em agendas e fazer gravações para o presidente, essas demandas foram pequenas ou inexistentes.

Parte dos integrantes da campanha avalia que recorreram pouco a Moro por “erro” e “falta de organização”. Esses membros do QG, no entanto, afirmam que não acreditam que a presença do ex-juiz mudaria o resultado das urnas, que deram vitória a Lula.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política