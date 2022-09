Geral Sete de Setembro: segurança em Brasília terá sniper, esquadrão antibomba e fiscalização de caravanas nas rodovias

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O esquema de segurança do desfile do 7 de Setembro incluirá a Esplanada dos Ministérios fechada para carros desde a véspera. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O esquema de segurança do desfile do 7 de Setembro em Brasília (DF) incluirá a Esplanada dos Ministérios fechada para carros desde a véspera, a Praça dos Três Poderes inteiramente bloqueada e até mesmo snipers e equipes antibombas. Além disso, haverá um monitoramento nas rodovias, para acompanhar caravanas que cheguem na capital.

No ano passado, na véspera do dia 7, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro furaram o bloqueio que impedia o acesso de veículos à Esplanada. Havia o temor de que eles tentassem entrar no Supremo Tribunal Federal (STF), alvo de ataques frequentes do presidente.

Os detalhes do esquema deste ano foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. A Esplanada será fechada, desde a Rodoviária até a via L4, a partir das 17h de terça-feira, dia 5.

No dia do desfile, haverá pontos de revista no acesso ao local. Estará proibida a entrada com armas, fogos de artifício, mastros e substâncias inflamáveis, entre outros itens.

O acesso à Praça dos Três Poderes será restrito. Haverá grades e policiamento em frente aos ministérios da Justiça e das Relações Exteriores, do STF e do Congresso. Também haverá reforço na segurança do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que fica a cerca de dois quilômetros da Praça dos Três Poderes.

Está prevista a presença de snipers no local, assim como uma varredura para procurar possíveis artefatos explosivos. Outras unidades especializadas, como o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), também estarão no local.

Será feito um monitoramento de rodovias distritais e federais para observar a chegada de caravanas, além daquelas que já foram catalogadas. As polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF) auxiliarão nessa tarefa.

Supremo

O Supremo Tribunal Federal também se prepara para o feriado de 7 de setembro deste ano com a segurança ainda mais reforçada. De acordo com informações obtidas pelo jornal O Globo, a Corte terá um efetivo 70% maior do que em 2021 para proteção dos prédios e entorno.

Além dos agentes da polícia judicial do próprio STF, a proteção do edifício-sede, que fica na Praça dos Três Poderes, será feita também por servidores do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Regional Federal da 1ª região. O número de integrantes destacados para a função, porém, tem sido mantido sob reserva.

Pelo monitoramento que tem sido feito pelas unidades de inteligência e transmitido à Corte, as manifestações durante o feriado devem levar muitas pessoas à Esplanada dos Ministérios. Um dos marcadores usados é a ocupação da rede hoteleira em Brasília que, segundo as informações que têm sido fornecidas ao Supremo, chega a 100%.

Apesar do grande número de pessoas previsto, interlocutores diretamente envolvidos com a área de segurança do Supremo descartam qualquer risco de invasão do prédio da Corte por parte de grupos, justamente em razão das medidas adotadas. A preocupação é com pessoas isoladas que tentem furar bloqueios e cheguem perto, mas haverá efetivo para contê-las. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral