Rio Grande do Sul Sicredi debate papel das cooperativas na reconstrução do RS na Cidade da Advocacia 2024

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O evento acontece em Porto Alegre de 13 a 17 de agosto. Foto: Divulgação O evento acontece em Porto Alegre de 13 a 17 de agosto. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sicredi participará, nesta quarta-feira (14), a partir das 11h30, do painel sobre o movimento de retomada do desenvolvimento econômico no Rio Grande do Sul a partir da perspectiva do cooperativismo de crédito na Cidade da Advocacia 2024.

O evento acontece em Porto Alegre de 13 a 17 de agosto. Mediado pelo presidente da Sicredi COOABCred-RS, Jorge Maciel, o Painel “O Papel das Cooperativas de Crédito na Reconstrução do RS” terá como debatedores, o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, e o vice-presidente da Federasul, César Saut.

“Para que o Rio Grande do Sul supere o que vivenciou nos últimos meses, é preciso o esforço coletivo de todos. Por isso, é importante destacar o trabalho das cooperativas em prol da economia gaúcha. Este é o nosso compromisso: fomentar o desenvolvimento regional e local onde atuamos. E como a presença do Sicredi no Estado chega a 97% do território, nossa responsabilidade é ainda maior, uma vez que em cerca de 90 cidades é a única instituição financeira. Além disso, em 340 municípios, de um total de 497, mais de 50% da população economicamente ativa é associada ao Sicredi. Neste sentido, poder apresentar o que estamos fazendo, é muito significativo para o cooperativismo,” explica Port.

O Multiverso, local do Painel do Sicredi, é o primeiro espaço multiuso e imersivo do Brasil, reunindo conteúdos digitais e interatividade durante os painéis e palestras. O palco principal recebe 300 pessoas e outros dois, menores, 80 cada. A primeira edição do Cidade da Advocacia ocorreu em 2023. No ano passado, reuniu mais de 250 palestras, debates e shows e um público estimado em 15 mil pessoas, segundo os organizadores.

Serviço

O quê: Painel “O papel das Cooperativas de Crédito na Reconstrução do RS

Quando: Quarta-feira (14.08)

Onde: Sala Cidadania – Palco Multiverso (Cais Embarcadero)

Horário: A partir das 11h30

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/sicredi-debate-papel-das-cooperativas-na-reconstrucao-do-rs-na-cidade-da-advocacia-2024/

Sicredi debate papel das cooperativas na reconstrução do RS na Cidade da Advocacia 2024

2024-08-13