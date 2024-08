Rio Grande do Sul Aplicativo permite comparar preços entre supermercados de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2024

A ferramenta mostra o valor do somatório dos produtos em cada uma das lojas. (Foto: EBC)

A partir de agora, consumidores de todo o Rio Grande do Sul passam a contar com a lista de compras do aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha. Com o novo recurso, é possível selecionar vários itens de supermercado ao mesmo tempo e fazer a pesquisa de preços em estabelecimentos das proximidades. A ferramenta mostra o valor do somatório dos produtos em cada uma das lojas, auxiliando os contribuintes a encontrarem o menor valor.

É possível criar várias listas, cada uma com até dez itens. Assim, os consumidores podem agrupar conjuntos itens, como bebidas, frutas ou produtos de limpeza, entre outros. Os estabelecimentos consultados são aqueles localizados em um raio de até cinco quilômetros do ponto onde o usuário se encontra.

“O aplicativo já oferecia a pesquisa de produto individualmente. Agora, aprimoramos essa ferramenta que, de forma inteligente, agrupa os preços de cada item, fazendo com que o consumidor possa avaliar se a economia compensa o deslocamento. É uma forma de estarmos ainda mais presentes no dia a dia da sociedade”, avalia o coordenador do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), Fernando Rodrigues dos Santos.

Lista de compras

– Para criar a lista de compras, basta abrir o aplicativo em seu telefone e fazer o login. Na página inicial, clique em Lista de compras e, em seguida, clique em Nova lista;

– Escolha um nome para a lista e defina o raio de distância, que pode ser de até cinco quilômetros, e clique em Criar lista;

– Em Adicionar itens, escolha os produtos que deseja pesquisar. É possível escanear um código de barras ou buscar pelo nome;

– Após a pesquisa, selecione o produto desejado e toque em Adicionar item. Em seguida, o aplicativo perguntará se você quer procurar outros produtos;

– Na página das listas de compras, escolha uma lista e clique no botão de lupa abaixo do nome para pesquisar todos os itens ao mesmo tempo;

O aplicativo fará a busca e informará os locais que possuem os produtos da sua lista de compras. O primeiro estabelecimento será o que possui o maior número de itens e o menor preço. Clique na loja para ver mais detalhes ou em Navegar para ver o caminho até o local.

Menor Preço Nota Gaúcha

O aplicativo, do governo do Estado, tem os dados são atualizados em tempo real com base nas informações das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e) emitidas pelas empresas participantes do programa.

Desde que foi criado, em 2019, o aplicativo já disponibiliza a pesquisa individual por mercadoria. Há a opção de filtros por distância, de 1 a 30 quilômetros, e por data de compra das notas fiscais, além de ser possível ordenar os resultados de acordo com cada indicador. A ferramenta ainda oferece uma aba específica para a consulta de combustíveis.

Para usar o aplicativo, é preciso a inscrição no programa Nota Fiscal Gaúcha, o que pode ser feito por qualquer pessoa com CPF. A nova funcionalidade está disponível em Lista de compras, na tela inicial após o login.

2024-08-13