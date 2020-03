| Sicredi está presente na Expodireto Cotrijal e vai disponibilizar R$ 220 milhões em recursos para financiamento

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Sicredi está presente na Expodireto Cotrijal 2020. (Foto: Ricardo Azevedo)

O Sicredi está na 21ª edição da Expodireto/Cotrijal, que começou no dia 02 de março e se estende até o dia 06 do mesmo mês, no município de Não-Me-Toque (RS). Para este ano, o Sicredi está disponibilizando R$ 220 milhões em recursos para financiamento. “As linhas de crédito oferecidas na feira objetivam atender a todas as necessidades dos associados, que encontram na Expodireto, soluções para seus negócios. Esses recursos disponibilizados pelo Sicredi viabilizam os investimentos necessários para que os produtores tenham acesso à aquisição de máquinas, equipamentos e implementos, que são fundamentais para o aumento da produtividade e do desenvolvimento no campo”, destaca o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Conforme a Cotrijal, cooperativa responsável pela organização da feira, a Expodireto conta, em 2020, com mais de 530 expositores distribuídos em 98 hectares do Parque da Cotrijal. Na última edição, o evento recebeu mais de 260 mil pessoas de 70 países e contou com a presença de 534 expositores. Em 2019, o Sicredi protocolou 1.006 pedidos de financiamentos, que totalizaram mais de R$ 190 milhões, com ticket médio de cerca de R$ 190.000 por pedido. As linhas destinadas à agricultura familiar foram as mais procuradas, com 61% do total de pedidos.

Sicredi na Expodireto 2019:

Valor disponibilizado: R$ 220 milhões

Valor total de protocolos: R$ 191,5 milhões

Número total de protocolos: 1.006

Ticket médio por pedido: de R$ 190.375,00

