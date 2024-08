Expointer Sicredi fortalece parceria com a reconstrução do RS na Expointer 2024

24 de agosto de 2024

Foto: Divulgação

A instituição financeira cooperativa, Sicredi, está mais uma vez presente na 47ª Expointer, maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. Esse ano a feira, realizada no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil em Esteio, é voltada para a reconstrução do Rio Grande do Sul, atuando fortemente, junto com os expositores, no auxilia aos diversos setores do agronegócio em prol da retomada. A feira ocorre entre os dias 24 de agosto e 1º de setembro.

O Presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, comenta o compromisso da Sicredi com os associados de todo o estado. “O Sicredi conta com mais de 2,6 milhões de associados no Rio Grande do Sul que buscam, por meio de produtos e serviços financeiros, como o crédito, trazer melhorias para seus negócios. Por ser uma das instituições que mais fomentam o agronegócio gaúcho, estar presente na Expointer deste ano, é muito significativo porque será uma importante oportunidade para muitos produtores rurais buscarem alternativas para enfrentar os obstáculos trazidos pelas enchentes. Esse é nosso interesse genuíno: ser parte deste grande movimento de reconstrução do Rio Grande do Sul”, explica o presidente.

Na edição de 2024, cerca de 70 colaboradores da instituição, vindos de diferentes partes do estado, atuam durante os 9 dias nos três espaços do Sicredi no Parque, localizados nas áreas de máquinas e implementos, pecuária e no Pavilhão da Agricultura Familiar (PAF).

Neste ano a feira conta com 413 empreendimentos de 181 municípios, 41 expositores a mais do que na edição de 2023. “O Sicredi estará em diferentes espaços na Expointer. Como nos demais anos, segue com o objetivo de oferecer facilidade na experiência dos associados e de atender às demandas de quem visita o evento, como opções mais digitalizadas para o recebimento dos pedidos de financiamento”, conclui Port.

