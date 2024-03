Acontece Sicredi Pioneira alcança a marca de 250 mil associados

8 de março de 2024

Cooperativa é primeira instituição financeira da América Latina, com 121 anos de história. Foto: Mauro Stoffel Foto: Mauro Stoffel

A Sicredi Pioneira está celebrando a marca de 250 mil associados, conquistada em março de 2024. A cooperativa, que é a primeira instituição financeira da América Latina, com 121 anos, atua nas áreas de pessoa física, pessoa jurídica e agro. O marco anterior, de 150 para 200 mil associados, demorou cerca de dois anos e meio para acontecer. Dessa vez, o salto de 50 mil associados ocorreu em pouco mais de um ano e meio.

Conforme o diretor-executivo da Pioneira, Solon Stahl, a importância de ter atingido esse número de sócios está no aumento da capacidade de gerar resultados positivos. “A cooperativa é um instrumento de organização econômica das comunidades. Por isso, também acaba sendo um instrumento de transformação social. Ela é um meio, uma ferramenta a serviço de seu propósito. Porém, necessita do resultado econômico para poder se manter e, principalmente, para poder financiar esse objetivo. Então, a celebração não é pela marca atingida, mas pela maior força que nosso propósito atinge”, reforça.

O diretor estima que um conjunto de elementos tenha contribuído para o salto de 50 mil associados ter sido registrado em tempo menor do que o salto anterior. “Podemos resumir dizendo que esse é o reconhecimento que as comunidades estão tendo da nossa presença e interesse genuíno em impactar positivamente, junto a uma maior presença de marca combinada com canais digitais que facilitam muito a entrada de novos associados. É um reflexo da nossa atuação consciente em nome de um propósito”, defende.

Próximos passos

A cooperativa atua em 21 municípios gaúchos, entre Serra, Vale dos Sinos, Região das Hortênsias e Vale do Caí – área com mais de 1,3 milhão de moradores. “Ainda há muito espaço para ampliar o quadro social, mas não temos uma meta estabelecida. Acreditamos que esse crescimento tenha que ser orgânico, fruto do reconhecimento das pessoas do trabalho que fazemos, tanto da qualidade do nosso atendimento e dos nossos produtos e serviços quanto da nossa atuação educacional e social. Só no ano passado, os investimentos sociais e em educação ultrapassaram R$ 17 milhões”, explica Solon.

Conforme o diretor, tão importante quanto a entrada de novos associados é a manutenção dos atuais. “Prezamos por relacionamentos de longo prazo e isso passa pela satisfação dos nossos associados. A métrica para medir essa satisfação se chama NPS, e a Pioneira tem uma nota de 79%, que representa zona de excelência e chega a ser quase três vezes maior que a média dos concorrentes. É um atestado da qualidade do nosso serviço, e isso é a principal propaganda que podemos ter: os associados falando bem da sua cooperativa”, define.

Ampliação de público

Atualmente, a Sicredi Pioneira possui um portfólio de produtos e serviços completo, com canais físicos e digitais, podendo atender qualquer pessoa física, jurídica ou agro com diversas soluções financeiras e não financeiras. A identificação da marca com o agro, no entanto, tem mudado ao longo dos anos, sendo cada vez mais abrangente.

“A cooperativa nasceu no meio do agro em 1902, mas hoje esse segmento representa somente 4% dos nossos associados. Temos orgulho de nossas origens, somos líderes de mercado no segmento agro na nossa região de atuação, mas não somos mais uma cooperativa rural somente. As pessoas físicas representam 83%, e os outros 13% são pessoas jurídicas. Temos mais de 30 mil empresas associadas, desde empreendedores individuais até grandes empresas. A cooperativa tem se especializado muito no atendimento às empresas nos últimos anos, e é o segmento em que mais estamos crescendo”, ressalta Solon.

Conforme o diretor, a Pioneira deve avançar em todos os segmentos nos próximos anos. “Seguirá fiel à sua proposta de valor de solução certa, no momento certo, no canal em que o associado desejar, e cumprindo diariamente seu propósito de juntos construirmos comunidades melhores. Nosso crescimento só faz sentido se os associados e as comunidades se desenvolverem junto”, finaliza.

Sobre a Sicredi Pioneira

Constituída no ano de 1902, a Sicredi Pioneira é a primeira Instituição Financeira Cooperativa da América Latina e a mais antiga instituição financeira privada em funcionamento no Brasil. Oferecendo um portfólio completo, com mais de 300 soluções financeiras, a Pioneira busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida e o crescimento de mais de 250 mil associados e das comunidades dos 21 municípios em que atua, nas regiões do Vale do Sinos e Serra Gaúcha: Alto Feliz, Canela, Caxias do Sul, Dois Irmãos, Estância Velha, Feliz, Gramado, Ivoti, Lindolfo Collor, Linha Nova, Morro Reuter, Nova Petrópolis, Novo Hamburgo, Picada Café, Portão, Presidente Lucena, Santa Maria do Herval, São Francisco de Paula, São José do Hortêncio, São Leopoldo e Vale Real. Com sede em Nova Petrópolis/RS, Capital Nacional do Cooperativismo, a Sicredi Pioneira está entre as mais de 100 cooperativas do Sistema Sicredi, distribuídas em 26 estados e no Distrito Federal, contando com mais de 7 milhões de associados no país.

