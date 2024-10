Política Silvio Mendes é eleito prefeito de Teresina, no Piauí, no primeiro turno

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Aos 75 anos, Mendes retorna ao comando da capital do Piauí após 14 anos, mas enfrentará desafios em um cenário bem diferente. (Foto: Divulgação)

Silvio Mendes (UB) foi eleito prefeito de Teresina no primeiro turno das eleições desse domingo (6) para os próximos quatro anos. Ele atingiu 52,19% dos votos válidos, chegando a 239.848. Este será o terceiro mandato de Silvio Mendes no comando do poder executivo municipal de Teresina, que começa em janeiro de 2025. Ele já foi prefeito anteriormente, entre 2004 e 2010. O vice da chapa é Jeová Alencar (Republicanos). A chapa conta com o apoio dos partidos Progressistas e Republicanos.

“Vamos honrar todos os compromissos, cuidar da sociedade, trabalhar pela justiça social, cumprir a palavra com êxito, com maestria. Essa é a missão maior da minha vida. Eu vou dedicar a minha vida ao que Deus me der para cuidar dessa cidade”, declarou Silvio Mendes durante a festa de comemoração.

Em segundo lugar, Fábio Novo (PT) obteve 198.794 votos, equivalente a 43,26%. O candidato agradeceu pelos votos que recebeu e se disse muito feliz com o resultado.

“Foram quase 200 mil teresinenses que acreditaram nesse projeto e continuo convicto que é o melhor projeto para Teresina. Montamos um projeto bonito, mas é preciso respeitar a vontade do povo de Teresina. Ele foi às urnas, é soberano e escolheu o Dr. Sílvio. Desejo do fundo do meu coração que ele realmente reconstrua a nossa cidade que precisa ser reconstruída”, disse Fábio Novo.

O atual prefeito de Teresina, Dr Pessoa (PRD), ficou em terceiro lugar.

Quem é Silvio Mendes

Silvio Mendes tem 75 anos, e nasceu em Campo Maior (PI). É médico e foi secretário municipal de Saúde de Teresina durante 12 anos. Também foi eleito e reeleito prefeito de Teresina entre 2004 e 2010. Na eleição de 2022, concorreu ao governo do Piauí e foi derrotado por Rafael Fonteles (PT).

Se formou em medicina na Universidade Federal de Pernambuco, e se especializou em ortopedia e traumatologia na Universidade de São Paulo. Em Teresina, trabalhou no Hospital Getúlio Vargas. É casado com a neurologista Maria Inês e tem três filhas.

Bem diferente

Aos 75 anos, Mendes retorna ao comando da capital do Piauí após 14 anos, mas enfrentará desafios em um cenário bem diferente do que encontrou em suas gestões anteriores. De acordo com o cientista político Germano Lúcio, Mendes terá que lidar com uma cidade que mudou bastante nos últimos anos. Lúcio pontua que o eleitorado demonstrou um desejo de retorno ao modelo de gestão anterior, vinculado ao grupo de Firmino Filho, ex-prefeito. Entre os principais desafios mencionados estão problemas agravados nas áreas de transporte, saúde e infraestrutura.

“A expectativa é que muita coisa mude, a começar pelo retorno do modelo de gestão anterior, como as urnas indicaram. No entanto, Silvio Mendes vai enfrentar um cenário bem diferente. O grupo político mudou e a Teresina que ele encontra agora não tem a mesma saúde financeira e estrutura que ele deixou anteriormente”.

Germano ainda destaca que a expectativa dos eleitores deve ser cautelosa. O cenário atual exige novas soluções, e, apesar da experiência de Mendes, as condições de governança estão muito diferentes de suas gestões anteriores.

“Não é a mesma prefeitura, não é o mesmo cenário. Vários problemas agravados, como transporte, saúde, mobilidade urbana e infraestrutura. Então, eu até digo para a população não criar muitas expectativas, porque o cenário é um pouco diferente”, acrescentou Germano. As informações são do G1 e do Portal O Dia.

