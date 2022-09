Ali Klemt Sim, você pode mudar o mundo

Por Ali Klemt | 18 de setembro de 2022

O Aliadas com Ali Klemt completa, hoje, três meses no ar. (Foto: Divulgação)

O Aliadas com Ali Klemt completa, hoje, três meses no ar. E, em minha estreia aqui no O Sul, não poderia deixar de dividir com vocês uma parte da sua construção. Eu já adianto, contudo, que o programa tem total relação com o meu propósito nessa vida: tornar o mundo um lugar melhor.

Oi? O que tem uma coisa a ver com a outra? Calma aí, me dê a sua mão e venha comigo nessa jornada. Primeiro, vamos começar com aquela recorrente

desconfiança embalada em um certo ceticismo: “Ali, você acredita mesmo nisso? Você realmente acha que tem poder para mudar o mundo?” Não só acho como tenho certeza. Você, eu, qualquer pessoa. E vivo essa certeza diariamente. Cada um de nós pode mudar a realidade ao seu redor, começando aos poucos. Basta fazer a diferença.

Foi a partir dessa premissa que o programa Aliadas com Ali Klemt surgiu: como uma forma de compartilhar informações e experiências e, ao final, quem sabe, tocar o coração ou a mente de alguém para que ela siga em frente, seja mudando de vida, seja perseguindo seus sonhos. Uma pessoa – uma pessoa apenas – que seja impactada replicará essa energia e manterá viva a

corrente do bem que se forma a partir dos bons propósitos.

E sabe o que é mais louco? Imagina você se, além de mim, mais outras e outras pessoas “comprarem” essa ideia? Você já parou para pensar no poder que boas pessoas têm juntas? Você já imaginou o que podemos causar? Infelizmente, contudo, vivemos em um momento no qual os bons se calam. Ou, talvez, tenham apenas preguiça de se envolver no que, supostamente, pode se tornar uma discussão vazia, na qual às partes só interessa defender o seu ponto, sem

sequer se interessar por um argumento contrário.

O Aliadas, ao invés disso, reúne mulheres de várias áreas com o intuito de compartilhar conhecimento, juntando personalidades diferentes para debater assuntos necessários de forma segura e equilibrada, além de trazer histórias de

inspiração. O Aliadas só quer agregar. O Aliadas só quer fazer o bem, tanto para você que nos assiste como para quem está lá, fazendo-o acontecer.

A escolha do nome é perfeita: une o meu apelido (“Ali”) ao objetivo final do projeto: somos aliadas nesse mundo. Temos que ser. As mulheres vêm há anos tentando resgatar o seu protagonismo e poder – e o têm feito, de forma muito

bem-sucedida. Há, porém, ainda muito o que (re)conquistar (em outro momento, explico a razão de se falar em “reconquista”…), mas a gente pode se ajudar, sim. Reunir mulheres excepcionais para se exporem ao mundo e trazer pautas comportamentais e contemporâneas nos faz pensar mais profundamente umas nas outras e na importância da generosidade, da compreensão e de um olhar mais gentil com as nossas questões. Chega de falar em “empoderamento”: basta falarmos em olhar para dentro de si.

Autoconhecimento é tudo e, a partir daí, você pode conquistar o mundo.

Então, mulheres, unamo-nos! A força que habita dentro de cada uma de nós, mães, esposas, profissionais, mestras, filhas… mulheres, enfim, tentando dar o seu melhor, diariamente, é abundante. Talvez por isso nem sempre consigamos olhar o quadro geral: por que não conseguimos consolidar as nossas demandas que, no final das contas, são as pautas gerais da

humanidade?

Não seja por isso: Aliadas está aqui para te ajudar. E esse é só o começo.

Ali Klemt

Apresentadora de TV

