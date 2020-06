Celebridades Simone é surpreendida com presente picante de Luísa Sonza: “Vou arrasar com meu boy”

12 de junho de 2020

Simone, da dupla com Simaria, foi surpreendida com uma surpresa ousada de Luísa Sonza para aproveitar o Dia dos Namorados. No Instagram Stories, a cantora mostrou, na madrugada desta sexta-feira (12), algema, chicote, travesseiro e até notas de dinheiro com a imagem da ex-mulher de Whindersson.

“Olha o que ela mandou para mim! Morta. Vou atrasar com meu boy. Tem até uma chave que vou esconder quando prender”, disse a sertaneja no vídeo.

O marido da artista, Kaká Diniz, se empolgou ao ver os “brinquedinhos”: “Obrigado, Luisa. Hoje o pau tora”, brincou ele. “Deixa eu fazer só um teste, eu abro depois”, completou ao colocar as algemas em Simone.

