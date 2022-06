Flávio Pereira Simone Tebet comemora apoio do PSDB e aguarda retirada da candidatura do MDB no RS

Por Flavio Pereira | 10 de junho de 2022

Senadora Simone Tebet terá apoio do PSDB para disputa presidencial, e Tasso Jereissati foi indicado para vice. (Foto: Divulgação/Senado Federal)

A senadora Simone Tebet, com Covid e dor de garganta, comemorou ontem pelas redes sociais a decisão do PSDB de apoiar sua candidatura ao Palácio do Planalto. Os tucanos aprovaram a indicação do senador Tasso Jereissati para vice. O PSDB cobrou a retirada da candidatura do MDB ao governo do rio Grande do Sul, para apoio à reeleição de Eduardo Leite. O que disse a Senadora Simone Tebet: “Este é um reencontro do centro democrático não agendado pela história, mas exigido por ela. No passado, democracia, cidadania, justiça social. Hoje, pelos mesmos valores e com a mesma urgência, unimos forças por um Brasil sem fome e sem miséria”.

Pressão sobre o MDB inclui corte de verbas e perda de cargos

Ontem à noite, o deputado Gabriel Souza confirmou à coluna, que sua pré-candidatura está mantida. Embora ele resista, a pressão para que o MDB gaúcho retire a pré-candidatura ao governo do Estado, e passe a apoiar Eduardo Leite, inclui um recado subjetivo: se a candidatura do MDB for mantida, a direção nacional cortará recursos do fundo partidário. De parte do PSDB, outra ameaça: pedir que o MDB devolva os cargos no governo estadual. Eduardo Leite deverá anunciar em entrevista coletiva segunda-feira às 13h, que pretende disputar novamente o governo do Estado. Até lá, espera ter definida a aliança com o MDB.

Juventude do MDB defende candidatura ao Piratini

A Juventude do MDB do Rio Grande do Sul, da qual Gabriel Souza já foi presidente, emitiu uma nota reafirmando a importância da candidatura própria ao governo do Estado: “Somos o partido mais forte e aguerrido do Estado pela história de lutas e conquistas, mas, principalmente, pela força da nossa militância espalhada pelos 497 municípios gaúchos. Somos também o maior partido, com 1154 vereadores, 135 prefeitos (incluindo a capital Porto Alegre), 125 vice-prefeitos, oito deputados estaduais, quatro deputados federais, três ex-senadores e quatro ex-governadores. Somos, acima de tudo, o MDB da BASE, que merece ser ouvida.”

Osmar Terra: “Isso é uma brincadeira?”

O deputado federal Osmar Terra, perplexo, comentou o “acordão” para apoio a Eduardo Leite: “O que é isso mesmo, hein..?! É uma brincadeira? Estão negociando em nome do MDB gaúcho abrir mão da candidatura estadual para apoiar o Eduardo Leite!! É isso..?! Quem autorizou essa negociação? O partido nega e a base abomina! Quem sabe comecem a ouvir os líderes partidários..!”

Mídia relevante elogia medidas para redução do preço dos combustíveis

Ignoradas, e até criticadas pela velha imprensa, as medidas tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro, no entendimento com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal para reduzir impostos no preço final dos combustíveis, com reflexos na inflação, mereceu elogios da Bloomberg. A Bloomberg L.P. é uma respeitada empresa internacional de tecnologia e dados para o mercado financeiro e agência de notícias operacional em todo o mundo com sede em Nova York. Segundo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, “o Presidente Bolsonaro agiu para reduzir preço do gás e combustíveis, para povo não pagar impostos. Sua atitude foi destaque na Bloomberg, um dos veículos econômicos mais respeitados do mundo, como um ato de coragem e muita inteligência”.

