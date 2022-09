Rio Grande do Sul Simulação de acidente com vítimas é realizada em estação da Trensurb em Canoas

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Operação conjunta simulou um descarrilamento de trem Foto: Divulgação Operação conjunta simulou um descarrilamento de trem. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Guarda Municipal e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizaram, no domingo (18), um exercício simulado de emergência na estação Petrobras da Trensurb, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A ação envolveu cerca de cem agentes, que simularam um descarrilamento de trem, com múltiplas vítimas e uso de grande efetivo para o socorro dos feridos.

O exercício começou com o acionamento do Corpo de Bombeiros e da Samu. Uma das vias de trilhos e também algumas ruas do entorno foram obstruídas. As atividades duraram duas horas.

As equipes se dirigiram à plataforma, realizando a triagem dos feridos de acordo com a classificação de risco, nos tipos vermelho, amarelo, verde e preto, conforme a gravidade dos casos. As 20 pessoas que atuaram como vítimas são alunos dos cursos de enfermagem do Sesc e da Ulbra Gravataí.

