Porto Alegre Sindicato dos Municipários de Porto Alegre aceita proposta de reposição salarial feita pela prefeitura

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2022

Sindicato e representantes do Executivo se reuniram nesta segunda-feira Foto: Pedro Piegas/PMPA

O Simpa (Sindicato dos Municipários de Porto Alegre) aceitou a proposta da prefeitura de reposição salarial, reajuste do vale-alimentação e outras vantagens. A entrega do documento formalizando a decisão da categoria ocorreu nesta segunda-feira (27), na Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio.

Segundo o secretário de Administração e Patrimônio, André Barbosa, os avanços foram positivos. O governo ofereceu melhorias significativas, como no caso do vale-alimentação, com índice de reajuste maior que o dobro da inflação.

“Queremos, em nome do prefeito Sebastião Melo, agradecer a parceria que tivemos com o Simpa. Mantivemos um ambiente respeitoso nos debates. Seguiremos recebendo as reivindicações da categoria e avaliando a possibilidade de atendimento das pautas”, afirma Barbosa.

O governo já adiantou o pagamento do percentual de 4% de reposição em abril a todos os servidores ativos e inativos e iniciou na folha de maio a reposição de 25% do vale-alimentação. O restante da proposta consiste em pagamentos de 3% em julho e o saldo em novembro de 2022, chegando aos 10,06%.

A progressão funcional referente ao biênio 2012/2014 será dividida em 70 parcelas, das quais a primeira entra na folha de julho. A proposta do governo inclui, ainda, a abertura do processo referente ao biênio 2014/2016, a partir de novembro de 2022.

Os pagamentos iniciados antes do encerramento das negociações, por determinação do prefeito, ocorreram para não prejudicar os servidores, pois estavam com os salários e o vale-alimentação congelados desde 2016.

“Para nós é muito importante trazer o que é a vontade da categoria. Passamos por muitos percalços nos últimos anos. Merecemos e precisamos de valorização salarial”, destacou o diretor-geral do Simpa, João Ezequiel da Silva.

O sindicato solicitou nova reunião em agosto para seguir pleiteando os 4,73% que entendem como total da inflação da gestão, calculado entre os meses janeiro de 2021 e abril de 2022.

Já o governo trabalha com os valores do índice inflacionário entre janeiro e dezembro de 2021. Entretanto, não descartou a hipótese de atender à reivindicação, caso os cofres públicos apontem que existe a possibilidade.

