Expointer Sindilat recebe mais de 5 mil crianças e planeja continuidade do projeto Na Fazenda Doce de Leite

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











mais de 5 mil crianças foram atraídos pela história da vaca Genoveva e do garoto Artur durante a Expointer 2022. Foto: Foto: Carolina Jardine/Divulgação mais de 5 mil crianças foram atraídos pela história da vaca Genoveva e do garoto Artur durante a Expointer 2022. (Foto: Carolina Jardine/Divulgação) Foto: Foto: Carolina Jardine/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Casa da Indústria de Laticínios do RS recebeu mais de 5 mil crianças durante a Expointer 2022. Ao todo, 25 escolas da rede pública de Sapucaia do Sul assistiram à peça teatral Na Fazenda Doce de Leite, além de centenas de visitantes que passeavam pelo Parque de Exposições Assis Brasil e foram atraídos pela história da vaca Genoveva e do garoto Artur. O sucesso foi tanto que o Sindicato da Indústria de Laticínios do RS (Sindilat/RS) já planeja a continuidade do projeto, realizado em parceria com a Embrapa.

Segundo o secretário executivo do Sindilat, Darlan Palharini, ainda neste segundo semestre de 2022, novas apresentações serão agendadas para instituições de ensino de outros municípios gaúchos. “O projeto piloto durante a Expointer foi um sucesso. Agora, é hora de levar informação a mais crianças e municípios”, destacou. Entre as cidades já em negociação para receber o projeto Na Fazenda Doce de Leite estão Porto Alegre e Pelotas.

Recanto das Terneiras

Outra atração da Expointer 2022 foi o Recanto das Terneiras. A estrebaria construída na área externa da Casa da Indústria de Laticínios encantou a criançada que pode interagir com quatro terneiras das raças Holandês, Gir, Girolando e Jersey. Com pouco mais de 30 dias, elas foram acompanhadas pela equipe técnica da UPF, que garantiu a segurança e bem estar dos animais.

Durante a Expointer 2022, a Casa da Indústria de Laticínios contou com o apoio de Tetra Pak, Sicoob, Embrapa e Universidade de Passo Fundo (UPF).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer