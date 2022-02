Porto Alegre Sindilojas Porto Alegre elege nova gestão para o período 2022–2026

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Arcione Piva (foto) sucederá o presidente Paulo Kruse. Foto: Divulgação Arcione Piva (foto) sucederá o presidente Paulo Kruse. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O atual vice-presidente, Arcione Piva, foi eleito novo presidente do Sindilojas Porto Alegre, em votação realizada na terça-feira (22). O empresário encabeçou chapa única, composta por mais 31 diretores lojistas, que assumirão os novos postos a partir do dia 1º de abril. Arcione Piva sucederá o presidente Paulo Kruse, que deixa o cargo ocupado entre 2014 e 2022, após duas gestões de grandes conquistas e avanços para o varejo.

Arcione, que já participa intensamente das atividades sindicais, se pronunciou após o pleito sobre como avalia este novo momento. “Vivo diariamente a rotina do lojista e por isso sei das necessidades e dos desafios que enfrentamos para manter as nossas empresas ativas. Pretendo, a partir de abril, seguir o excelente trabalho realizado pelo Kruse, em que buscarei aproximar os varejistas desta Entidade para que usufruam das nossas iniciativas e benefícios e, com o nosso apoio, desenvolvam os seus negócios. Seguirei incentivando a união, tanto entre os empresários quanto junto aos poderes públicos e à sociedade, a busca por resultados e a inovação no setor”, declarou.

A nova gestão assumirá o mandato de quatro anos, que se encerrará em março de 2026.

Confira abaixo a nominata completa da nova diretoria

Presidente: Arcione Piva

Vice-presidente: Tarcisio Pires Morais

Vice-presidente Adminstrativo e de Tecnologia da Informação: Rosi Frigo Luz

Diretora Adminstrativa e de Tecnologia da Informação: Luciane Bestetti Gottschall

Vice-presidente Financeiro: Marco Antonio Belotto Pereira

Diretor Financeiro: Felippe Tarta Sielichow

Vice-presidente de Relações do Trabalho: Claus Hubert Lagemann

Diretor de Relações do Trabalho: Paulo Fernando Gomes Pancinha

Vice-presidente Comercial: Rose Ingrid Muller

Diretor Comercial: Pedro Henrique Sasso

Vice-presidente de Rel. Políticas, Institucionais e Responsabilidade Socioambiental: Carlos Klein

Diretor de Relações Políticas, Institucionais e Responsabilidade Socioambiental: Paulo Roberto Diehl Kruse

Vice-presidente de Comunicação e Marketing: Paulo Romeu Penna Rey

Diretor de Comunicação e Marketing: Eduardo Augusto Curra Sasso

Membros suplentes:

Ronaldo Netto Sielichow

Mara Salete Guterres Cabezudo

Janaina Crespo Costa

Roni Zenevich

Genesvile Antonio Zanotelli

Vladimir Dalpias Machado

Carlos Frederico Schmaedecke

Sergio Axelrud Galbinski

Thiago Ribeiro Gomes

Camile de Oliveira Rostro Gomes

Camila Petrucci De Freitas

Adriana Alves Vicente

Conselho Fiscal:

Conselheiro 1: Orisvaldino Magnus Scheffer

Conselheiro 2: Paulo Sergio Nickel Gonzaga

Conselheiro 3: Jose Eduardo Da Silva Sperb

Conselheiros suplentes:

Irio Piva

Eduardo Suslik Igor

Rodolfo Rogério Testoni

Representantes junto à Fecomércio-RS:

Delegado Titular 1: Arcione Piva

Delegado Titular 2: Tarcísio Pires Morais

Delegados suplentes: Ronaldo Netto Sielichow e Paulo Roberto Diehl Kruse

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre