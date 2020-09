Porto Alegre Sine de Porto Alegre oferece mais de 40 vagas de emprego

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

Entre as oportunidades disponíveis, a maior demanda é para serralheiro, com 15 vagas Foto: Gabriel Bandeira/PMPA Entre as oportunidades disponíveis, a maior demanda é para serralheiro, com 15 vagas. (Foto: Gabriel Bandeira/PMPA) Foto: Gabriel Bandeira/PMPA

Para quem está em busca de emprego em Porto Alegre, 42 vagas de trabalho estão abertas no Sine Municipal, a partir desta segunda-feira (21), até que sejam preenchidas ou que as cartas de encaminhamento sejam selecionadas.

Entre as oportunidades disponíveis, as maiores demandas são para serralheiro, com 15 vagas, e instalador hidráulico, com seis postos.

A sede do Sine Municipal funciona das 8h às 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer, o candidato pode fazer a inscrição pessoalmente na unidade, levando carteira de trabalho e comprovante de residência.

Confira as vagas:

Auxiliar de manutenção predial – 2

Bobinador eletricista, à mão – 1

Eletricista de instalações de veículos automotores – 2

Encanador – 2

Encarregado de construção civil – 1

Estofador de móveis – 2

Instalador hidráulico – 6

Marceneiro – 1

Mestre eletricista de manutenção – 3

Operador de máquinas de construção civil e mineração- 1

Pizzaiolo – 1

Programador de sistemas de computador – 1

Serralheiro – 15

Técnico de enfermagem – 2

Técnico de sistema automação industrial – 1

Vidraceiro – 1

