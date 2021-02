Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre tem vagas de empregos para contratação imediata

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

Entrevistas serão realizadas na sede da unidade Foto: Alex Rocha/PMPA Entrevistas serão realizadas na sede da unidade. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Até sexta-feira (12), às 11h30, interessados poderão retirar cartas de encaminhamento para entrevista e concorrer a 40 vagas de auxiliar operacional para separação de encomendas. As entrevistas serão realizadas diretamente na unidade do Sine Municipal de Porto Alegre, na avenida Sepúlveda, esquina com Mauá, na quinta-feira, 11, das 8h às 16h, e sexta-feira, 12, das 8h às 12h.

Nesta terça-feira (09), 27 trabalhadores de serviços gerais foram contratados em ação semelhante na unidade. O novo diretor do Sine Municipal, Adriano Weimann, diz estar muito satisfeito com o resultado. “Ficamos felizes em saber que ajudamos a fazer a diferença na vida dessas pessoas. Ver que voltam para casa com a certeza de um emprego e de uma vida melhor é uma esperança neste momento de pandemia e uma alegria no início do trabalho à frente do Sine”, afirma.

O Sine Municipal disponibiliza o agendamento eletrônico para atendimento. Retirada de cartas de encaminhamento para entrevistas de emprego e seguro-desemprego pode ser marcada pelo link https://agendamento.procempa.com.br/?orgao=SINE.

O atendimento presencial, com distribuição de fichas, segue normalmente. Trata-se apenas de mais uma opção para agilizar o serviço e evitar a formação de filas ou a ida cedo da manhã até a unidade.

O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo a outros candidatos. O número é limitado e pode se esgotar antes do atendimento presencial.

