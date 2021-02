Esporte Tênis atrai centenas de jovens de 30 países para torneio em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

Categoria 18 anos vale pontos para o ranking da Federação Internacional de Tênis Foto: Divulgação CBT Categoria 18 anos vale pontos para o ranking da Federação Internacional de Tênis. (Foto: Divulgação CBT) Foto: Divulgação CBT

A Prefeitura de Porto Alegre e a Confederação Brasileira de Tênis assinam, na sexta-feira (12), às 13h, o termo de compromisso para a realização da Brasil Juniors Cup 2021.

O ato será realizado no Paço Municipal com as presenças do prefeito Sebastião Melo e do presidente da CBT, Rafael Westrupp. Com grau de pontuação G1, um dos maiores níveis dentro do circuito juvenil, a competição atrai os principais tenistas das categorias 14, 16 e 18 anos de todas as partes do mundo. Será realizada entre os dias 18 e 26 de fevereiro, nas sedes da Associação Leopoldina Juvenil e na Sogipa (Sociedade Ginástica Porto Alegre), e deve reunir cerca de 400 atletas de 30 países.

O torneio é promovido pela CBT com o apoio da Prefeitura de Porto Alegre e realização da Federação Gaúcha de Tênis. Segundo o secretário municipal de Esportes, Lazer e Juventude, Antônio Carlos de Oliveira Pereira, o Kiko, o objetivo da prefeitura é mostrar que Porto Alegre está aberta a todas as iniciativas ligadas ao esporte e sente-se orgulhosa de sediar esse grande evento internacional, além de consolidar o bom relacionamento com a CBT. Kiko destaca que já estão avançadas as negociações para que seja realizada em Porto Alegre uma das etapas da Copa Davis, o maior torneio internacional de tênis por equipes de países.

Pontuação

Na categoria 18 anos, que vale pontos para o ranking da Federação Internacional de Tênis, estão inscritos na Brasil Juniors Cup seis tenistas que atualmente fazem parte do top 20 mundial: os norte-americanos Dali Blanch (#5) e Alexander Bernard (#20), o francês Giovanni Perricard (#8), o polonês Maks Kasnikowski (#12), o chinês Juncheng Shang (#14) e o brasileiro Pedro Boscardin (#19). A chave principal ainda conta com o mineiro João Victor Loureiro e o gaúcho Victor Tosetto.

