Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

O alimento, que oferecia risco ao consumidor, tinha Porto Alegre como destino Foto: PRF/Divulgação O alimento, que oferecia risco ao consumidor, tinha Porto Alegre como destino. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma carga de camarão sem procedência e transportada sem refrigeração, na BR-116, em Cristal, na metade Sul. O flagrante ocorreu na tarde desta terça-feira (09). O alimento, que oferecia risco ao consumidor, tinha Porto Alegre como destino.

Durante a fiscalização, os policiais abordaram um Renault Kangoo com placas da capital. Ao abrirem a caçamba do veículo, se depararam com a carga de mais de 500 quilos do pescado, acondicionada em bacias plásticas e sem condições mínimas de higiene.

O condutor, de 53 anos, natural de Porto Alegre, informou que adquiriu a mercadoria em Rio Grande. A documentação fiscal do carregamento não incluía a origem do produto. O Ibama recolheu a carga e o condutor vai responder procedimento administrativo ambiental.

