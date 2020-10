Porto Alegre Sine Municipal fecha na sexta-feira e retoma atendimento na terça

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

Ponto facultativo do Dia do Funcionário Público e feriado de Finados motivaram alteração. Foto: SMDSE/PMPA Ponto facultativo do Dia do Funcionário Público e feriado de Finados motivaram alteração. (Foto: SMDSE/PMPA) Foto: SMDSE/PMPA

A unidade do Sine Municipal estará fechada ao público na sexta (30), e na segunda-feira (2) devido à transferência do ponto facultativo do Dia do Funcionário Público e ao feriado de Finados, em 2 de novembro. O atendimento presencial retornará normalmente na terça-feira (3), das 8h às 17h. A unidade do Sine Municipal está localizada na esquina da avenida Sepúlveda com a avenida Mauá, no Centro Histórico.

A Prefeitura Municipal transferiu o ponto facultativo do Dia do Servidor Público para sexta-feira (30). O Decreto nº 20.770 foi publicado no Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre) desta segunda-feira (26). O funcionamento dos órgãos municipais se dará normalmente na quarta-feira (28), data que homenageia os funcionários públicos.

Vagas em supermercado

Até quinta-feira (29), interessados em vagas para atuar em supermercado podem retirar a carta de encaminhamento, das 8h às 17h. A entrevista será realizada no Sine Municipal, na própria quinta-feira às 9h.

Auxílio a carrinheiros e catadores que desejam trabalho formal

Nesta terça-feira (27) das 13h às 16h, o Sine Municipal fará uma ação para carrinheiros e catadores que desejam ingressar no mercado formal de trabalho. A equipe técnica atenderá no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Vila Farrapos, na rua Maria Trindade, 115.

Os interessados devem levar documento com foto e registro do PIS (se tiverem). A ação integra o projeto especial para carrinheiros e catadores, que terá outras atividades até o final do ano em vários bairros.

A partir de 31 de julho de 2022, os VTH (veículos de tração humana), ou carrinhos, serão proibidos de circular em Porto Alegre, de acordo com a lei 10.531/2008. A Capital possui hoje cerca de 927 famílias de carrinheiros e catadores. Dessas, 727 recebem o Bolsa Família e 200 não têm beneficio social. Noventa por cento dessa população é de analfabetos ou semianalfabetos.

