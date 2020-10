Porto Alegre Paradas de Porto Alegre começam a receber QR Code para localização de ônibus em tempo real

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

Ao direcionar o leitor do celular para a imagem de QR Code da parada, será aberta a lista das próximas linhas que passam pelo local, tempo estimado e características do veículo. Foto: Alex Rocha/PMPA Ao direcionar o leitor do celular para a imagem de QR Code da parada, será aberta a lista das próximas linhas que passam pelo local, tempo estimado e características do veículo. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura iniciou, nesta segunda-feira (26) a instalação de QR Code com link para acompanhamento em tempo real das linhas específicas que passam pelas paradas de ônibus de Porto Alegre. O primeiro ponto a receber a ferramenta foi na avenida Goethe, próximo à 24 de Outubro. As 50 paradas onde serão colocados 71 adesivos de identificação são georreferenciadas. A instalação deve se estender por 15 dias.

Quando o passageiro direcionar o leitor do celular para a imagem de QR Code fixada na parada, automaticamente será aberto um site com a lista das próximas linhas a passar pelo local, o tempo estimado para chegada e as características do veículo (se possui ar-condicionado, por exemplo). Se preferir, o usuário também pode acessar as informações baixando os aplicativos no seu smartphone, em iOS ou Android. Nesta primeira fase, serão avaliados a durabilidade, a funcionalidade e o número de acessos às plataformas pela ferramenta.

Propostas para concessão dos abrigos de ônibus devem ser entregues na sexta

O recebimento e a abertura das propostas da concessão dos abrigos de ônibus ocorre na sexta-feira (30), às 14h. O critério de julgamento da licitação será a maior oferta de abrigos de ônibus, partindo de um mínimo de 1.144 abrigos em 813 paradas, podendo chegar ao máximo de 5.325 em 4.163 pontos. A sessão ocorrerá na Sala de Licitações, situada na rua Siqueira Campos, 1300.

O contrato da concessionária com a prefeitura será de 20 anos. O edital contempla dois modelos, o abrigo tipo A possui quatro assentos e três tomadas USB, e o tipo B com três assentos disponíveis. Ambos terão piso tátil e espaço para cadeirantes, iluminação artificial, proteção para vento e chuva, informações sobre circulação e atendimento, além de três faces publicitárias. O modelo também prevê instalação de câmeras de monitoramento que auxiliarão no cercamento eletrônico, além de painéis informando a próxima chegada dos ônibus.

O investimento mínimo previsto é de R$ 29 milhões e o custo de manutenção está estimado em R$ 339 milhões. O prazo máximo para a instalação de todos os abrigos será de cinco anos após ser firmado contrato.

Ampliação de 1.220 viagens

Nesta segunda-feira (26) teve início a ampliação da operação do primeiro lote de linhas de transporte coletivo para adequar oferta e demanda em Porto Alegre. Até sexta-feira (30), serão adicionadas cerca de 1.220 viagens na operação diária do sistema. Os clientes podem consultar os horários atualizados, em tempo real, e os itinerários dos ônibus através da função GPS do app TRI POA, disponível para iOS ou Android. As tabelas horárias serão atualizadas no site da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

