Agro Sistema CNA/Senar lança plataforma para estimular venda de produtos do agro

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ CNA/ SENAR)

Devido a pandemia provocada pela Covid-19, algumas empresas, escolas, estabelecimentos, entre outras atividades tiveram que achar uma alternativa para continuar atendendo a população, mas com toda a segurança para evitar a propagação do vírus. Devido a isso, a tecnologia ganhou mais força e acessos. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) lançou, na quarta (15), com apoio do Ministério da Agricultura, uma plataforma nacional de comércio eletrônico que reuni produtores rurais, aplicativos, redes de supermercados e prestadores de serviço de frete para facilitar a comercialização de produtos do campo.

Ao acessar o portal, o produtor pode cadastrar a sua região e os produtos que têm à disposição. Já o interessado em comprar informa a necessidade por produtos, quantidades e regiões de abrangência e, a partir daí, a plataforma localiza os produtores que estão mais próximos. “Com isso, esperamos viabilizar o comércio eletrônico também nos pequenos e médios municípios do País,” disse o coordenador de Inovação do Sistema CNA/Senar, Matheus Ferreira. As entregas serão feitas por empresas de logística com atuação nacional ou regional, que estiverem cadastradas na Plataforma.

“O objetivo da ferramenta é diminuir a distância de quem produz e quem consome, além de facilitar a comercialização não apenas nesse momento em que os canais de distribuição convencionais estão prejudicados pela pandemia do coronavírus”, afirmou Ferreira.

Além disso, o Sistema CNA/SENAR também vai disponibilizar ao produtor rural um guia com orientações sobre como comercializar seu produto pela internet. A publicação trará, além de informações sobre embalagem, volume e peso, dicas de como tornar o produto mais atrativo para o consumidor.

“Essas são algumas das ações que a CNA tem desenvolvido para auxiliar o produtor rural. Já temos a parceria do Ministério da Agricultura, e estamos conversando com outras instituições e empresas interessadas em participar da iniciativa. Em breve teremos atualizações na plataforma com a inclusão de novas funcionalidades”, finalizou o coordenador de Inovação do Sistema CNA/Senar, Matheus Ferreira.

