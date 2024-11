Porto Alegre Sistema de Abastecimento Moinhos de Vento será desligado para manutenção nesta quarta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Equipes estarão na Estação de Bombeamento de Água Bruta Moinhos de Vento Foto: Luciano Lanes/PMPA Equipes estarão na Estação de Bombeamento de Água Bruta (Ebab) Moinhos de Vento. Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O SAA (Sistema de Abastecimento de Água) Moinhos de Vento, em Porto Alegre, será desligado nesta quarta-feira (27), para uma manutenção programada visando o início do verão. Equipes do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) atuarão na limpeza dos mecanismos de sucção da Ebab (Estação de Bombeamento de Água Bruta).

A parada da Ebab, que é responsável por captar a água do Guaíba, acarretará na interrupção das atividades da ETA (Estação de Tratamento de Água). As Estações de Bombeamento de Água Tratada também deixarão de operar quando os reservatórios da ETA atingirem o patamar mínimo.

Com isso, 11 bairros poderão ter períodos de desabastecimento. A expectativa é que a manutenção da Ebab Moinhos de Vento seja concluída no início da noite, permitindo a retomada gradual do fornecimento à medida em que houver retorno do tratamento e bombeamento de água.

Bairro Petrópolis

Também nesta quarta-feira, a partir das 9h, o Dmae fará o entroncamento de duas adutoras de 600mm entre as ruas Felipe de Oliveira e Souza Doca. O serviço faz parte das obras de interligação dos sistemas de abastecimento de água Menino Deus e Moinhos de Vento, que buscam o reforço do abastecimento para o verão. A área que seria impactada pelo serviço já está dentro da que será afetada pelo desligamento da Ebab Moinhos de Vento.

Bairros abastecidos pelo SAA Moinhos de Vento – Auxiliadora, Azenha, Bela Vista, Bom Fim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Independência, Jardim Botânico, Menino Deus, Moinhos de Vento, Montserrat, Partenon, Petrópolis, Praia de Belas, Rio Branco, Santa Cecília, Santana, São João e Três Figueiras.

Retorno da água

Após paradas mais longas, o retorno da água pode apresentar coloração e gosto alterados devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde, que podem estar nas paredes internas da tubulação. Se o aspecto da água demorar a normalizar, o cliente pode solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar ligando para o fone 156, opção 2.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/sistema-de-abastecimento-moinhos-de-vento-sera-desligado-para-manutencao-nesta-quarta-feira-em-porto-alegre/

Sistema de Abastecimento Moinhos de Vento será desligado para manutenção nesta quarta-feira em Porto Alegre

2024-11-25