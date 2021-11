Esporte Site inglês divulga detalhe do novo uniforme principal da Seleção Brasileira para 2022

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

Gola polo volta a estar presente no uniforme da Seleção em uma Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/Footy Headlines

O site Footy Headlines, conhecido mundialmente por revelar com antecedência como serão os futuros uniformes de clubes e seleções, publicou uma imagem da suposta nova camisa principal da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar entre novembro e dezembro.

Segundo o site, a cor principal da camisa seguirá sendo o amarelo, como já é de costume, porém a tonalidade da cor será diferente, deixando o uniforme mais claro e brilhante, como se fosse um neon. O mesmo efeito será utilizado na cor verde, que aparece nos detalhes da camisa, como a fornecedora de material esportivo da Seleção Brasileira e algumas listras. Para dar contraste, o azul usado no shorts será mais escuro do que o habitual, deixando o conjunto completo com uma nova cara para a disputa do Mundial em 2022.

Entretanto, a maior surpresa fica por conta da presença da gola polo, relembrando o uniforme utilizado na Copa do Mundo de 1994, onde o Brasil foi tetracampeão mundial. Desde a conquista da quarta estrela, a seleção canarinho nunca mais usou esse tipo de gola em um uniforme de Copa.

É possível que quando for lançado, a campanha do novo uniforme do Brasil faça uma homenagem aos 20 anos da conquista do penta, pois segundo a Footy Headlines, as cores lembram muito as que foram usadas em 2002.

