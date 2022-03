Porto Alegre Sítio do Laçador: prefeitura de Porto Alegre aprova proposta de adoção para revitalizar o local

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

Serão investidos cerca de R$ 100 mil. Foto: Cesar Lopes/PMPA Serão investidos cerca de R$ 100 mil. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A proposta de adoção do Sítio do Laçador, em Porto Alegre, enviada pelo grupo formado pelas empresas Imobi, Sinergy e Midialand foi aprovada nesta segunda-feira (7), após análise e validação técnica, jurídica e operacional feita pela Comissão de Julgamento da Adoção do Sítio. Formada por cinco secretarias do município, a comissão contou com a participação das empresas interessadas e foi coordenada pela secretária de Parcerias, Ana Pellini.

O cronograma de execução dos adotantes deverá ser entregue na assinatura do contrato de adoção e administração do espaço, que terá o período de dois anos, prorrogáveis por mais dois.

“Estamos trabalhando na possibilidade de ter, no futuro, um mirante para o registro de fotos e selfies para marcar a cidade. Temos a previsão de ter no local também ativações culturais voltadas para a tradição da música gauchesca, que poderá começar já durante as comemorações dos 250 anos de Porto Alegre, celebrado em 26 de março”, observa Ana, acrescentando que o contrato de adoção pretende ser assinado entre o município e as instituições parceiras ainda nesta semana.

Investimentos

A proposta do grupo é revitalizar a área, tornando-a mais bonita e atrativa, incluindo a manutenção das plantas, pinturas e limpezas do piso e pedras. Também está prevista a instalação de equipamentos de led próximo ao monumento e uma iluminação cênica no sítio.

Serão investidos cerca de R$ 100 mil. Como forma de remuneração, em contrapartida do município, as empresas poderão explorar comercialmente espaços pré-determinados no sítio. A ideia é ter, por exemplo, bancas que vendam comidas, bebidas e objetos relacionados ao Laçador.

Histórico

A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Parcerias, ficou responsável pelo entorno do monumento e lançou um edital de chamamento público, em dezembro de 2021, para a adoção do Sítio do Laçador, incluindo área de estacionamento, com vistas à sua manutenção e intensificação de uso.

