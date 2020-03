Brasil Brasil tem 19 casos confirmados do novo coronavírus

Por Redação O Sul | 7 de março de 2020

O Ministério da Saúde confirmou neste sábado (07) seis novos casos do novo coronavírus no Brasil. Agora são 19 casos. De acordo com o ministério, são três novos casos em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um no Distrito Federal e um na Bahia. Todos os novos pacientes de SP, RJ e DF diagnosticados contraíram a doença em viagens fora do País.

No caso do DF, a paciente de 52 anos está internada em estado grave e respira com ajuda de aparelhos. Ela viajou para o Reino Unido e voltou à capital em 26 de fevereiro, já com os sintomas.

No Rio, outra paciente, também de 52 anos, apresenta sintomas de quadro viral desde a última quarta-feira (04), quando voltou de uma viagem à Itália. Em São Paulo, as Infecções foram importadas da Itália, Estados Unidos e Irã; os pacientes estão estáveis e em isolamento domiciliar. O número de suspeitos de terem a doença caiu de 768 para 674 pessoas. Outros 602 casos foram descartados.

Casos em todo o mundo

O número global de notificações de infecção pelo coronavírus é de 104.901 casos, com 3.556 óbitos, em 95 países e territórios – aponta um balanço feito pela AFP neste sábado, com base nos últimos dados de fontes oficiais.

Na Itália, a agência de saúde nacional confirmou, em coletiva de imprensa neste sábado, cerca de 6.000 casos confirmados e mais de 200 mortos. Na Alemanha, 45 novos casos foram confirmados na madrugada. O número total de pacientes no país chegou a 685.

Na China, o último boletim oficial informa queda significativa de novos casos da Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 28 novos mortos (as vítimas fatais estão em 3.070) e 99 novos pacientes (no dia anterior, foram 143 e, no total, são mais de 100 mil casos). Os casos estão concentrados no oeste e sul do país.

