Porto Alegre Nivelamento de tampas de ferro segue na região central de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de março de 2020

Seguem, na região central de Porto Alegre, os trabalhos do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) para o nivelamento das tampas de ferro em poços de visita (acesso para manutenção e interligação de redes) dos sistemas de esgotamento sanitário e drenagem pluvial.

Ao todo, 200 tampas foram selecionadas para nivelamento imediato em vias de grande circulação da cidade. Até o momento, 41 já receberam manutenção. Os desníveis das tampas com o asfalto prejudicam o trânsito e danificam os equipamentos públicos.

Em cada ponto selecionado, estão sendo feitos cortes no asfalto, remoção das tampas, escavação ao redor da estrutura, reforço da base no entorno e assentamento das lajes de suporte com a tampa de ferro embutida.

Por último, são feitos os acabamentos e arremates. É um serviço de complexidade técnica que demanda tempo, cuidado e interrompe parte da via. O programa começou no dia 1º de fevereiro e terá R$ 1,2 milhão de investimento em recursos próprios do Dmae.

