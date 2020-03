Rio Grande do Sul Sobe para 37 o número de pessoas infectadas pelo Coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

Ilustração feita pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA mostra a morfologia do novo coronavírus. (Foto: Reprodução)

Com quatro resultados positivos para coronavírus no início da noite de ontem (19) no Estado, são nove os novos casos de pessoas infectadas no período de 24 horas.

Os novos casos são os seguintes:

• Homem, 59 anos, de Bagé

• Homem, 58 anos, de Bagé

• Mulher, 24 anos, de Alvorada

• Homem, 61 anos, de Porto Alegre

• Homem, 45 anos, de Erechim

• Mulher, 67 anos, de Santana do Livramento

• Homem, 38 anos, de Porto Alegre

• Homem, 59 anos, de Erechim

• Homem, 50 anos, de Serafina Corrêa

Devido à gravidade da pandemia de coronavírus, o governo do Estado decretou, na manhã desta última quinta-feira (19), situação de calamidade pública. Com a mudança de status, novas restrições serão adotadas, procurando retardar a propagação da doença no estado gaúcho. O Decreto Nº 55.128 tem aplicação imediata. Na tarde desta quinta, o governo Eduardo Leite sancionou dois projetos que envolvem ações para intensificar o combate da pandemia no Estado. Os textos foram protocolados pelo Executivo na Assembleia Legislativa na terça-feira (17).

O Projeto de Lei 57, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de funcionários da saúde pública, estabelece normais gerais de enquadramento e institui nova tabela de vencimentos para o médico regulador de urgências e emergências. O Projeto de Lei 58 autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de recursos humanos para a Secretaria da Saúde. Serão 17 especialistas das áreas de Farmácia, Biologia, Enfermagem e Medicina.

Em relação à doença, se houver necessidade de esclarecimentos sobre o coronavírus, a população e profissionais de saúde podem telefonar para o número 150, Disque Vigilância do governo do Estado, ou escrever para o e-mail disquevigilancia@saude.rs.gov.br. O serviço é oferecido de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 22h. O Sistema Único de Saúde (SUS) também oferece o Disque Saúde 136, de abrangência nacional, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 18h.

