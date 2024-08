Rio Grande do Sul Sobre para 183 o número oficial de mortos pelas enchentes de maio no RS

Conforme a Defesa Civil estadual, 28 vítimas ainda não foram localizadas. (Foto: Rodrigo Ziebell/Arquivo SSP-RS)

Atualização divulgada nessa sexta-feira (9) ampliou para 183 o número oficial de mortos pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil estadual, a lista foi acrescida de uma vítima ainda não identificada, no município de Marques de Souza (Região Centro-Leste). Outras 28 pessoas continuam desaparecidas.

Ao todo, 478 dos 497 municípios gaúchos foram afetados pela maior catástrofe já ocorrida no Estado. Estima-se que quase 2,4 milhões de seus cerca de 11,3 milhões de habitantes sofreram algum tipo de perda humana ou material, o que representa um índice superior a 21%.

Óbitos por município

– Canoas: 31.

– Roca Sales: 14.

– Cruzeiro do Sul: 13.

– Bento Gonçalves: 11.

– Caxias do Sul: 9.

– São Leopoldo: 9.

– Gramado: 7.

– Eldorado do Sul: 6.

– Porto Alegre: 5.

– Santa Maria: 5.

– Veranópolis: 5.

– Venâncio Aires: 5.

– Sinimbu: 3.

– Três Coroas: 3.

– Boa Vista do Sul: 2.

– Canela: 2.

– Capitão: 2.

– Forquetinha: 2.

– Itaara: 2.

– Lajeado: 2.

– Paverama: 2.

– Pinhal Grande: 2.

– Salvador do Sul: 2.

– Santa Cruz do Sul: 2.

– São Vendelino: 2.

– Serafina Correa: 2.

– Taquara: 2.

– Taquari: 2.

– Teutônia: 2.

– Agudo: 1.

– Alvorada: 1.

– Arroio do Meio: 1.

– Bom Princípio: 1.

– Cachoeirinha: 1.

– Capela de Santana: 1.

– Charqueadas: 1.

– Encantado: 1.

– Estrela: 2.

– Farroupilha: 1.

– General Câmara: 1.

– Guaíba: 1.

– Marques de Souza: 1.

– Montenegro: 1.

– Nova Petrópolis: 1.

– Novo Hamburgo: 1.

– Pantano Grande: 1.

– Putinga: 1.

– Relvado: 1.

– São Jerônimo: 1.

– São João do Polêsine: 1.

– Segredo: 1.

– Silveira Martins: 1.

– Sobradinho: 1.

– Travesseiro: 1.

– Vale do Sol: 1.

Envio de alertas

Qualquer pode se cadastrar para receber alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Para isso, é necessário informar o CEP da localidade por mensagem do tipo “SMS” para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, ativando assim o número para recebimento dos avisos.

Também é possível se cadastrar por meio do aplicativo whatsapp, número (61) 2034-4611. Basta digitar “Oi” e para deflagrar o procedimento, que tem por base a interação com um “robô” de atendimento. O usuário então compartilha sua localização ou qualquer outra de seu interesse e passa a receber as informações preventivas.

(Marcello Campos)

