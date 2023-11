Inter Sócios do Inter terão promoção no jogo contra o Fluminense pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

O jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Foto: Ricardo Duarte/Inter O jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter lançou uma nova promoção para o jogo contra o Fluminense, marcado para quarta-feira (8) às 19h. Os sócios com locação de cadeiras, associados que necessitam comprar ingressos, e aqueles que fazem o check-in nas modalidades elegíveis têm direito a um ingresso gratuito para um acompanhante no jogo.

O check-in para o confronto da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro foi aberto nesta sexta-feira (3).

Já os sócios e as sócias das modalidades Campeão do Mundo, Nada Vai nos Separar, Academia do Povo e Parque Ingresso deverão realizar a aquisição normal do seu ingresso, com valor, e então poderão adquirir uma entrada de acompanhante a custo zero no mesmo setor.

