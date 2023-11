Rio Grande do Sul Trio é preso em rodovia gaúcha ao transportar 150 aves silvestres no porta-malas de veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil gaúcha resgataram aproximadamente 150 aves silvestres que eram transportadas ilegalmente em gaiolas dentro do porta-malas de um automóvel Fiat Palio em trecho da BR-293 em Bagé (Região da Campanha). Os três ocupantes do veículo foram presos em flagrante.

De acordo com os agentes que participaram da operação, os pássaros foram descobertos durante abordagem de rotina. Canários, cardeais e bicos-de-pimenta estavam submetidas a maus-tratos em um compartimento apertado e quase sem ventilação. O veículo foi aprendido, enquanto o trio era conduzidos a uma Delegacia de Polícia.

Os tripulantes eram uma mulher de 35 anos, natural de Porto Alegre, e dois homens com idades de 22 e 45 anos, procedentes Bagé e Cachoeirinha (Região Metropolitana da Capital), mesma cidade indicada na placa do automóvel. Os dois já possuíam antecedentes pelo mesmo tipo de crime ambiental.

Eles relataram ter pego os animais em Dom Pedrito, com o objetivo de levá-los até a Grande Porto Alegre. Após avaliação por especialistas, as aves devem ser devolvidas à natureza. O flagrante foi registrado na quinta-feira (2) e informado pela PRF nesta sexta.

Armas

No mesmo trecho da BR-293, a abordagem de policiais rodoviários federais a um ônibus que percorria o trajeto entre Rio Grande (Litoral Sul) e Uruguaiana (Fronteira-Oeste) resultou na apreensão de dois revólveres em posse de um passageiro. Uma das armas estava em sua cintura e a outra, com numeração raspada, era levada no bolso do casaco.

O homem, de 25 anos, também portava munição de calibre 38 no bolso da calça. Ele detalhou aos policiais que pretendia levaria os artefatos para sua cidade, Dom Pedrito (Fronteira-Oeste), e foi preso em flagrante por porte ilegal, agravado pela adulteração do registro.

Falsificação

Já em Sarandi (Alto Uruguai), o condutor de um automóvel Hyundai HB20 com placas da cidade de Dois Vizinhos (PR) tentou passar por barreira da PRF na rodovia BR-386 com uma imitação de carteira de motorista uruguaia. Acabou preso no ato, por uso de documento falso.

O indivíduo é um homem de 32 anos, natural de Bagé e que já havia sido flagrado dirigindo sem habilitação em 2021. Em depoimento preliminar aos agentes, ele disse ter adquirido o documento falso em Santana do Livramento (Fronteira-Oeste), por um valor R$ 1.000. Além disso, a consulta aos sistema apontou que o carro estava com o licenciamento em atraso.

