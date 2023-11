Inter Thauan Lara é alvo de interesse de clubes brasileiros e estrangeiros, de acordo com empresário

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

O lateral está representando a Seleção Brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Foto: Ricardo Duarte/Inter O lateral está representando a Seleção Brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Com a lesão de Renê, as atuações recentes de Dalbert sendo questionadas e a incerteza sobre a disponibilidade de Nico Hernández devido a dores no joelho direito, Thauan Lara pode se tornar uma opção em breve no Inter. O jovem de 19 anos atualmente está representando a Seleção Brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.

Por outro lado, apesar de ter perdido espaço recentemente no Colorado, o lateral tem recebido sondagens de outros clubes.

De acordo com o seu agente Vinicius Prates, clubes estrangeiros e brasileiros mostraram interesse no garoto devido ao seu histórico e desempenho representando o país. Durante o torneio no Chile, embora tenha sido reserva, ele entrou em campo em todas as quatro partidas.

O lateral já foi especulado em times europeus, da liga norte-americana e também do México. As sondagens podem se transformar em propostas após a participação do Brasil na competição neste próximo final de semana. O mercado de transferências retoma sua atividade nas principais janelas de transferências ao virar do ano.

Thauan Lara e Mauricio são as principais apostas do clube gaúcho para alcançar o objetivo, uma vez que Johnny deixará o Inter para atuar no Betis, na Espanha, após o encerramento do Brasileirão.

