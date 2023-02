Colunistas Soluções para a estiagem, pauta da Expodireto em 2023

Por Flavio Pereira | 7 de fevereiro de 2023

Nei Mânica apresentou ontem, em Porto Alegre, a programação da Expodireto de 2023. (Foto: Divulgação/Cotrijal)

O presidente da Expodireto Cotrijal, Nei Mânica, deu ênfase ao papel da feira como propulsor do debate de inovações. Ao fazer o lançamento oficial da 23ª edição da Expodireto, que será realizada de 6 a 10 de março, em Não Me Toque, Mânica destacou o caso específico da estiagem, que afeta severamente a produção rural do estado, e que terá na feira o espaço qualificado para o debate de soluções para um problema que requer esforço conjunto do estado e do setor rural. Ele afirmou que a Expodireto tem a missão de buscar o aumento da produtividade por meio da inovação e da tecnologia:

“Durante os cinco dias de feira, promovemos o encontro do que existe de mais avançado no setor.”

Eduardo Leite vê oportunismo na crítica ambiental ao agronegócio

O governador Eduardo Leite fez ontem uma defesa aos produtores rurais no tocante à defesa do meio ambiente e sugeriu uma abordagem para a questão ambiental, que até então não vem sendo utilizada pelo agronegócio. O governador gaúcho afirma que pessoalmente conhece o potencial de ações que os produtores rurais realizam na área ambiental, mas destacou que “é preciso envelopar, dar visibilidade a estas ações, mostrar aos olhos da população o que se fez” como forma de contrapor a uma narrativa de crítica ao agronegócio nesse aspecto. Eduardo Leite lembrou que na defesa da produção sustentável, “existem também interesses comerciais que se aproveitam desse discurso crítico aos produtores, para ocupar espaço”, citando como exemplo a França, que disputa com o Brasil acesso a mercados importantes na Europa e no mundo.

Zanchin: “Problemas burocráticos atrapalham licenças para açudes”

Presidente da Assembleia Legislativa e conhecedor a fundo das dificuldades enfrentadas pelos pequenos e médios produtores, o deputado Vilmar Zanchin lamentou que, mesmo com uma estação de chuvas intensa em determinadas épocas do ano, o estado vive, todos os anos, um período severo de estiagem, como a que ocorre atualmente. Zanchin atribuiu a “problemas burocráticos que impedem o armazenamento da água” as dificuldades dos produtores na obtenção de licenças para a construção de açudes. O deputado foi politicamente correto ao usar a expressão “problemas burocráticos” quando na verdade, os obstáculos são criados por ambientalistas xiitas alojados nos órgão de licenciamento.

Semente de Ouro para Pedro Westphalen

O deputado federal Pedro Wespthalen (PP), que ontem representou a Câmara dos Deputados no lançamento da Expodireto, receberá este ano o troféu Semente de Ouro, maior distinção da Câmara Municipal de Não Me Toque. O troféu será entregue dentro da programação oficial da Expodireto.

BRDE investe em Cachoeira do Sul

O prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano, confirmou a implantação de nova tecnologia na iluminação pública do município, que terá implantado um projeto para 6.385 pontos de luminárias de ultima geração, e recuperação de 32 praças públicas. A inovação, com redução do consumo de energia, terá financiamento do BRDE, que formalizou a liberação de R$ 9 milhões para as obras que iniciam na segunda quinzena deste mês.

Cobrança de IPTU dos Mortos: Araraquara faz escola

O prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva (PT), trouxe uma inovação que começa a ser copiada por prefeitos de todo o país como forma de aumentar a arrecadação: o chamado “IPTU dos mortos”, taxa cobrada pelos túmulos, de acordo com as dimensões da área ocupada. Pelos valores estipulados em Araraquara, manter uma sepultura medindo 3 metros por 2 metros (ou seja, 6 metros quadrados) custaria cerca de R$ 400 por ano.

FPM dá reforço ao caixa das prefeituras

As prefeituras de todo o país receberam um aporte importante de recursos, com a liberação, pelo governo federal, da primeira parcela do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Essa transferência é obrigatória, e para o Rio Grande do Sul foram destinados R$ 394.792.182,95. Alguns exemplos: Caxias do Sul recebeu R$ 3.919.916,44. Porto Alegre ficou com R$ 15.922.522,00, Nova Santa Rita R$ 1.070.730,78 e Arroio do Sal, R$ 611.846,16.

Ousado, Mercadante assume BNDES e promete dinheiro para governos de esquerda

O governo petista sinaliza que vai reprisar um filme já conhecido dos brasileiros: o financiamento de obras em países governados pela esquerda, o que deu origem à Lava-Jato, responsável por três condenações criminais de Lula, nas três instâncias. Ao tomar posse nesta segunda-feira, 6, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloizio Mercadante, confirmou que o banco vai liberar dinheiro para financiar obras em países de esquerda, prática adotada pelos governos de Lula e Dilma Rousseff entre 2003 e 2016.

